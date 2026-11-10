Минприроды Ульяновской области объяснило, что делать при ДТП с лосем

ДТП 10.11.2026 04:58

В Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного. Инцидент случился в понедельник, 9 ноября, вблизи посёлка Меловой: легковой автомобиль сбил лося, который внезапно вышел на проезжую часть. Представители регионального министерства природы прокомментировали ситуацию и напомнили водителям о правилах безопасности и порядке действий при подобных авариях.Водителям напомнили о рисках на загородных трассахВ областном минприроды отметили, что осенью вероятность встречи с лесными обитателями на дорогах остаётся высокой. В связи с этим автомобилистам рекомендуют проявлять максимальную внимательность при движении за пределами населённых пунктов.Рекомендации специалистов: скорость и осторожностьСотрудники ведомства дали ряд советов, которые помогут избежать трагедии. В первую очередь водителям следует обращать внимание на дорожный знак «Дикие животные». Если зверь замечен на обочине, необходимо сбросить скорость и быть готовым к тому, что он может неожиданно выбежать на дорогу. В министерстве подчеркнули, что не стоит пытаться объехать лося на высокой скорости: это крупное и тяжёлое животное, и столкновение с ним смертельно опасно как для самого зверя, так и для людей, находящихся в салоне автомобиля.Компенсация за ущерб животному мируЗа причинение вреда объектам животного мира предусмотрена материальная ответственность. Согласно приказу Минприроды РФ, размер ущерба в подобных случаях составляет 80 000 рублей.Порядок действий при ДТП с животнымВ ведомстве также разъяснили, что необходимо делать, если авария с участием зверя всё же произошла. В первую очередь нужно остановиться. Покидать место происшествия с животным запрещено Правилами дорожного движения. Далее следует вызвать ГИБДД, чтобы оформить случившееся официально. Паниковать по поводу денег не стоит: ущерб государству может быть покрыт страховой компанией по полису ОСАГО, однако факт ДТП с животным должен быть обязательно зафиксирован.