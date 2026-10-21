Минтранс Ульяновской области закупит 5 новых автобусов за 85,6 млн рублей

Власти Ульяновской области ищут подрядчика, который поставит в регион пятёрку новых больших автобусов. Аукцион размещён на портале госзакупок, бюджет сделки свыше 85,5 млн рублей. Каждая машина обойдётся казне примерно в 17,2 млн.О чём речьРегиональное министерство транспорта разместило на площадке ЕИС «Закупки» извещение об электронном аукционе.Его предмет пассажирский транспорт для общественных перевозок. По документам закупки, в областной автопарк вольются пять вместительных машин.Если считать по максимальной цене контракта в 85,5895 млн рублей, выходит, что за один автобус министерство готово отдать около 17,177 млн.Каким должен быть транспортЗаказчик обозначил жёсткие условия. Автобусы только большого класса и свежего выпуска: не старше 2026 года. Ни один километр за плечами не допускается техника приезжает запечатанной на заводе.Производитель обязан обеспечить длительную гарантию: от двух лет либо от 150 тысяч километров пробега что наступит раньше с момента, когда машины примут у поставщика.Деньги и срокиРасплатятся за технику из двух источников: казны области и казначейского кредита.Привезти автобусы подрядчику предстоит за месяц 30 календарных дней отсчитываются от даты подписания документов. Действие контракта продлится до финала 2026 года.