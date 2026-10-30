Мистические места Ульяновской области, где Хэллоуин перестаёт быть просто праздником

Общество 30.10.2026 07:06

Если вы думаете, что Хэллоуин — это исключительно западная традиция с тыквами и конфетами, то ошибаетесь. В канун Хэллоуина мы собрали места, которые местные жители обходят стороной или, наоборот, ищут там сверхъестественное.Призрак купца и подземные ходыВ селе Кезьмино Сурского района стоит старинная усадьба, которую в народе называют «замком». История её призрака трагична и вполне земная: последнего владельца-купца похоронили в склепе, но в советское время склеп разрушили, а останки выбросили в овраг у реки. С тех пор, по рассказам, душа купца бродит по комнатам и лестницам бывшего имения.Особенно часто его видят (или слышат) в подвале со сводчатыми потолками, где когда-то были винный погреб и кухня. Купец, по легенде, был страстным рыболовом и скрывал это увлечение от слуг, поэтому тайком уходил к воде через подземелье. Говорят, часть лабиринтов сохранилась до сих пор.Аномальная зонаВ Майнском районе, между сёлами Тагай и Подлесное, раскинулся лес, который местные считают гиблым местом. Здесь, по преданиям, находилось становище войска Степана Разина — до сих пор сохранились земляные укрепления.Но мистика здесь вполне современная и техническая: в районе Тагайского оврага у автомобилей внезапно глохнут двигатели, мобильные телефоны теряют связь, а камеры отказываются снимать, выдавая непроглядную тьму вместо кадра.Место шабашаВ селе Княжуха Сурского района есть родник, который в народе называют «Ржавым колодцем» или Сабуровым колодцем. Это место официально характеризуется в краеведческих источниках как «нечистое».По преданиям, именно сюда слетаются колдуны со всей округи на шабаш. Вода в колодце пользуется дурной славой: по одной версии, ею можно лечиться, по другой — пить её категорически нельзя, чтобы не заболеть. Местная скотина тоже ведёт себя странно: лошади встают на дыбы, а быки пытаются «растащить» колодец. Рассказывают, что вырыт он был «испорченной» женщиной, а название пошло от помещика Сабурова, приказавшего обустроить источник.Кровавая река СимбиркаМало кто помнит, что под центральной частью Ульяновска течёт река Симбирка, заключённая в трубу. В дореволюционное время её называли не иначе как «Кровавой». Начало истории — на Маришкином роднике. Легенда гласит, что здесь жила красавица-вдова Маришка, которая утопилась от насмешек соседок, а позже «сманила» в воду и своего возлюбленного Ивана. По другой, более прозаичной версии, женщин города не устроило, что вдова отбивает женихов, и они утопили её сами.Позже через овраг на Дворцовой улице построили Мясницкий мост. Из-за отсутствия техники безопасности люди (в том числе дети) проваливались в дыры между мостом и лавками. Сейчас река спрятана под землёй, но старожилы помнят, что под ногами в центре города течёт вода с мрачной репутацией.Заповедник аномальных зонСело Юлово окрестили «заповедником аномальных зон». Здесь, по свидетельствам очевидцев, часто появляются НЛО, пропадают люди и возникают водоёмы с чёрной водой. Это место в среде уфологов и любителей паранормального известно далеко за пределами региона.Пыточные подвалы и тайные ходыЗаброшенный дворец в Тереньге принадлежал богатой дворянке Кристине Перси-Френч, но дурную славу обрёл задолго до неё, при генерале Скребицком.По слухам, Скребицкий обустроил под усадьбой настоящие пыточные застенки для непокорных крестьян. Любители заброшенных мест утверждают, что из подвалов усадьбы до сих пор доносятся глухие стоны. Местные верят, что под землёй скрыта разветвлённая сеть тайных ходов, в одном из которых замурован огромный клад, но каждого, кто пытается его найти, преследуют несчастья.Утонувшая деревняЭто таинственное болотистое озеро находится на возвышенности среди лесов Барышского района. Вода в нём кажется абсолютно чёрной, а глубина до сих пор точно не измерена. Согласно преданию, когда-то на этом месте стояла целая деревня. Жители разгневали языческих богов (по другой версии — провалились сквозь землю за свои грехи), и за одну ночь поселение ушло на дно, уступив место мрачному водоёму. Рыбаки обходят Поганое озеро стороной. Говорят, что здесь не поют птицы, а по ночам над чёрной гладью поднимается странный «астральный» туман, лишающий людей ориентации в пространстве.— Всё это местные легенды, никаких официальных научных подтверждений нет, — говорит краевед Владимир Агафонов. — Например, «подземные ходы» в купеческих усадьбах — распространённый архитектурный элемент, а не портал в потустороннее. Тагайский лес — типичные симптомы плохого сигнала сотовой связи и разряженной батареи. Лес есть лес. Сабуров колодец — в XIX веке такие истории рассказывали про любой родник, который не вписывался в церковную традицию. А вот Кровавая Симбирка — трагедии на Мясницком мосту были реальными, но это история о плохой инфраструктуре и отсутствии охраны, а не о проклятии. НЛО, пропавшие люди, «чёрная вода» — всё это не имеет ни одного документально подтверждённого случая.У Ульяновской области богатая и интересная история, и её не нужно украшать призраками. А Хэллоуин — отличный повод рассказать эти истории, но не повод верить в них буквально.