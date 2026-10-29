«Мой друг — художник и поэт...» - советы ульяновских художников

29.10.2026 05:41

Как сказал Оскар Уайльд: «Мир полон прекрасных вещей, которые никто не замечает, пока художник не покажет их». К Международному дню художника, который отмечается 25 октября, Андрей Щегольков и Николай Маврин рассказали, как они чувствуют окружающий мир и воплощают свои впечатления в искусстве.Смысл жизниАндрей Щегольков — художник, дизайнер, декоратор и иллюстратор с опытом работы более 25 лет. Он рисовал с самого детства и никогда не представлял свою жизнь без живописи и творчества.«Для меня это так же естественно, как дышать, — я не разделяю себя и искусство».Его профессиональная деятельность началась в 14 лет, когда он продал свою первую картину. После девятого класса Андрей не рассматривал других вариантов, кроме обучения на художника.Ангелы в живописиУже долгие годы в творчестве Андрея Щеголькова преобладают ангелы и женские образы. В России и за ее пределами его знают как «Андрея, который пишет ангелов». По словам художника, эти образы рождаются сами, а он лишь наблюдает, как они появляются на холсте. Отвечая на вопрос о возникновении замысла будущей работы, Андрей рассказал, что за образами всегда стоят какие-то события, люди или эмоции.Техника и материалыАндрей — художник-декоратор, владеющий множеством техник. Как рассказал наш собеседник, последние десять лет ему особенно близко сочетание масляной и акриловой живописи с сусальным золотом: в каждой работе он открывает новые грани этой техники. Также художник поделился, как понимает, что картина закончена: это внутреннее ощущение, похожее на интуицию или разговор с душой. Этот навык он развивал в себе годами.Критика и советыХудожник подчеркнул, что критика может ранить творческих людей. Многие талантливые авторы замыкаются в себе после субъективных замечаний о своих работах, поэтому важно научиться воспринимать и отпускать критику, даже если она непрошеная. Начинающим художникам Андрей Щегольков советует не идти по проторенной дороге и не копировать других, а искать собственные стиль и язык.«Я желаю, чтобы каждый творец творил из состояния потока и не боялся показать себя и свой внутренний мир. Да, это непросто и часто больно, но это настоящее, и это самое ценное. Всем желаю творчества и проявления!»Становление художникаНиколай Маврин — член Союза художников России. Он работает в разных видах искусства — от живописи и графики до скульптуры и декоративно-прикладного творчества. На его увлечение рисованием в детстве повлиял старший брат: он привозил Николаю цветные карандаши из Чехословакии, и мальчик с удовольствием ими рисовал.Во втором классе Николай нарисовал трех львов, да так хорошо, что учительница не поверила, будто он сделал рисунок сам, и поставила плохую оценку. В пятом-шестом классе его талант уже нельзя было не заметить, и преподаватель настоятельно рекомендовал ему поступить в художественную школу. Так начался путь художника.Рождение идеиХудожник рассказал, что найти тему для работы обычно непросто: зачастую идея рождается спонтанно. Однажды Николай Маврин читал численник, и ему на глаза попалось слово «елань». Одно из значений этого слова — поляна в лесу. Он стал представлять, что может происходить на такой поляне: деревня, коровы, пастухи, которые гонят стадо.Сначала художник решил изобразить мальчика-пастуха, затем — спящую на подушке женщину на фоне красивого осеннего пейзажа. Так, в круговороте мыслей, рождается тема будущей работы.«Когда идея появилась, надо подумать, в чем она лучше воплотится: может, в стихах, может, в музыке, а может, в живописи».Поддержка молодых художниковПо словам нашего собеседника, на съезде художников остро обсуждается вопрос привлечения молодежи. В Ульяновске уже создали молодежное объединение, которое, как утверждает Николай Маврин, стало одним из самых крупных в России. Молодых художников особенно привлекла возможность свободно пользоваться мастерскими. Для них также проводят пленэры и мастер-классы.Место силы и вдохновенияУ Николая есть место, которое его особенно вдохновляет, — село Сара в Сурском районе. По словам художника, если бы не было Сары, не было бы и многих его скульптур и этюдов.«Меня спрашивают, когда я приезжаю в село: почему я один? А я не один, я с природой. Как монах, уединяюсь, кислородом подышать, порыбачить — для меня это отдушина. Так получилось, что я влюбился в это место».Автор: Вероника КрайноваФото: magnific.com