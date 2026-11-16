Происшествия 16.11.2026 12:14

В Ульяновской области зафиксированы новые случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения жителям региона через мессенджер MAX, представляясь сотрудниками Арбитражного суда. Суд призывает граждан игнорировать подобные уведомления и проявлять бдительность. Суд не использует мессенджеры для рассылок Арбитражный суд Ульяновской области выступил с официальным предупреждением о новом способе обмана. Мошенники связываются с ульяновцами через мессенджер MAX, выдавая себя за сотрудников суда. В суде подчеркнули, что инстанция не осуществляет рассылку SMS-сообщений и не применяет мессенджеры для отправки информации гражданам. Официальный канал суда в мессенджере MAX предназначен исключительно для публикации новостных материалов. Официальные каналы связиСогласно сообщению, взаимодействие с участниками дел происходит посредством почтовой связи АО «Почта России», а также через электронную почту, направляемую с официального адреса суда (info@ulyanovsk.arbitr.ru). Кроме того, сотрудники могут звонить с официальных стационарных телефонов через операторов мобильной связи. Призыв к бдительностиПредставители суда обратились к жителям региона с просьбой не вступать в контакт с мошенниками, не переходить по предлагаемым ссылкам, не сообщать свои данные и не перечислять денежные средства. Вся информация о делах, находящихся в производстве, включая тексты судебных актов, доступна в информационной системе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/).