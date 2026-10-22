МРЭО ГАИ в Димитровграде приостановило работу

Автомобилистам Димитровграда 22 октября 2026 года пришлось отложить визиты в ГАИ: регистрационно-экзаменационный отдел на время приостановил работу из-за обесточенного здания. Управление Госавтоинспекции Ульяновской области разослало экстренное оповещение, уточнив, что приём населения продолжится, как только в помещении снова появится электричество.Без света - без услугО сбое в работе подразделения утром сообщило профильное управление ГАИ УМВД по региону. Ведомство пояснило: без электричества структура не может выполнять свои функции, поэтому госуслуги водителям на время недоступны. Прерван весь цикл обслуживания от постановки машин на учёт до теоретических и практических испытаний на право управления.Что не работает сегодня:переоформление и регистрация транспортных средств;экзамены для кандидатов в водители;выдача готовых водительских удостоверений.Извинения и сроки восстановленияВ Госавтоинспекции подчеркнули, что приостановка носит технический характер. Сотрудники принесли водителям извинения за неудобства и заверили: отдел вернётся к штатному расписанию приёма сразу после устранения перебоя с электроснабжением. Дополнительное объявление о возобновлении работы пообещали опубликовать позже.Запись на приём можно отследить через региональные каналы ГАИ, чтобы не ехать в отдел повторно до официального сообщения о восстановлении работы.