Общество 17.11.2026 06:46

Последние дни сообщения о переполненных мусорных площадках в Ульяновской области напоминают боевые сводки. Проблемой занимаются правоохранители и местные власти. Ситуация накалилась.На прошлой неделе ульяновские полицейские выявили факт хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт контейнерных площадок. 42-летний директор одной из строительных компаний, зарегистрированной в Ханты-Мансийском автономном округе, выиграл тендер на ремонт контейнерных площадок в Ленинском и Засвияжском районах Ульяновска. Сумма контрактов превышала шесть миллионов рублей. Для их исполнения он за деньги привлёк двоих родственников-ульяновцев 1992 и 1995 годов рождения.Получив деньги, подрядчики предоставили в Управление по благоустройству ложные сведения с завышенными объёмами и стоимостью выполненных работ, превышающими фактически использованные строительные материалы и стоимость произведённых работ. Кроме того, при строительстве применялись материалы низкого качества, не соответствующие техническому заданию, в результате чего часть навесов пришла в негодность. Также выявлены факты просадки оснований фундамента.Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По данным следствия, подозреваемым удалось похитить около одного миллиона рублей.12 ноября в Ульяновске снова был задержан известный местный предприниматель Сергей Курков. Его подозревают в мошенничестве в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) — ст. 159 УК РФ. До середины 2024 года он был совладельцем компании «Контракт плюс», работающей с ТКО. Ущерб оценивается примерно в 300 млн рублей. Железнодорожный районный суд Ульяновска избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.ЗамусорилисьТем временем в соцсетях ульяновцы и жители области жалуются на завалы мусора. Проблема обострилась на Верхней террасе.«Мусор не вывозится ни по графику, ни по заявкам — только при обращении в вышестоящие инстанции и только по указанным адресам», — сообщают местные жители.Появились огромные свалки вырезанных веток, которые люди несут к мусорным контейнерам, наводя порядок возле своих частных домов. Так, три недели огромная свалка веток лежала на ул. Зелёной в посёлке Ленинский. Ульяновцы жаловались на хронический невывоз мусора с площадок ТКО на Винновском 2-м переулке.Наталья рассказала, что в с. Криуши, на ул. Кирова, 39, мусор не вывозится и уже распространяется на частную территорию.В Министерстве ЖКХ и строительства прокомментировали ситуацию:«С 14 ноября ООО „Контракт плюс“ прекратило вывоз твёрдых коммунальных отходов с зоны деятельности регионального оператора № 2. Министерством ЖКХ и строительства Ульяновской области разработан комплекс мер для обеспечения вывоза ТКО, достигнута договорённость с региональным оператором „Горкомхоз“ о вывозе коммунальных отходов. Несмотря на предпринятые меры, могут возникнуть временные трудности с вывозом ТКО».В горадминистрации Ульяновска сообщили, что из-за большого объёма работ по вывозу навалов мусора, которые проводятся ежедневно на территории города, и загруженности специализированной техники наблюдаются сбои в работе по их ликвидации. Работа продолжается ежедневно. Мусор будет убран в течение двух недель.Губернатор потребовалВ конце прошлой недели в областном правительстве прошёл оперативный штаб под руководством губернатора Алексея Русских.«На территории пяти муниципальных образований Ульяновской области из-за прекращения работы регионального оператора сложилась критическая ситуация с вывозом коммунальных отходов», — отметил Русских.Заместитель председателя облправительства Руслан Хайрудинов пояснил, что 14 ноября компания «Контракт плюс» в одностороннем порядке прекратила вывоз коммунальных отходов из зоны обслуживания, в которую входят Железнодорожный и часть Засвияжского района Ульяновска, Новоульяновск, Сенгилеевский, Тереньгульский и часть Ульяновского района. В связи с этим в регионе создан оперативный штаб, а Министерство ЖКХ и строительства направило действующим региональным операторам предложения о заключении соглашения.Однако есть и проблемы: контейнеры в зоне обслуживания № 2 старого образца, а у временного регоператора недостаточно спецтехники для их обслуживания. Поэтому в короткий срок необходимо провести замену контейнерного парка.Губернатор поручил Министерству ЖКХ и строительства организовать ежедневный мониторинг вывоза коммунальных отходов из зоны № 2 и создать горячую линию для жителей.Новые контейнерыНа этой неделе власти Ульяновска уже начали расстановку 250 пластиковых контейнеров в Железнодорожном районе и Дальнем Засвияжье. Введён временный режим вывоза ТКО из зоны обслуживания регионального оператора № 2.«Поставил задачу развезти контейнеры по площадкам в течение двух суток. Это необходимо сделать оперативно, потому что прекративший деятельность регоператор „Контракт плюс“ использовал старые металлические контейнеры, которые не подходят мусоровозам „Горкомхоза“. Для уборки скопившихся навалов ТКО привлекли дополнительные ломовозы», — пояснил мэр Александр Болдакин.«Нам оказывают помощь муниципальные предприятия и управляющие компании, которые занимаются вывозом с баз хранения контейнеров и их расстановкой. В Сенгилеевском и Тереньгульском районах подключились администрации к развозу контейнеров», — рассказал представитель регоператора №1 ООО «Горкомхоз» Дмитрий Насонов.Ситуация с мусором в регионе постепенно нормализуется.