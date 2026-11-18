Происшествия 18.11.2026 05:49

На этой неделе в Ульяновске осудили женщину-водителя, из-за которой несовершеннолетний ребёнок стал инвалидом.Поздно вечером 8 августа этого гожа на «Джили МК» 40-летняя Ольга ехала по улице Федерации в областном центре. В какой-то момент она не справилась с управлением и наехала на стоящую автомашину «Митсубиси Аутлендер». От удара «Митсубиси» отбросило на стоящую автомашину «Ланд Ровер», после чего «Джили МК» отбросило на шестилетнюю девочку, которая шла с родителями по тротуару. Её зажало между машиной и перилами.В результате ДТП ребёнку были причинены множественные травмы, вследствие чего девочка длительное время провела в больнице и осталась инвалидом (ей ампутировали ногу).Полиция возбудила уголовное дело. Выяснилось, что в момент ДТП Ольга находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения.На этой неделе состоялся суд. Ольгу признали виновной по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).Суд согласился с позицией прокурора и приговорил её к пяти годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года.В возмещение морального вреда с осуждённой в пользу пострадавшего ребёнка и его отца определено взыскать 3 млн рублей.Кстати, УМВД выложило в сети видео ДТП. После этого многие пользователи высказывали несогласие: по их мнению, приговор суда мягкий.А Засвияжский районный суд Ульяновска вынес приговор по похожему уголовному делу.17 мая этого года 41-летний Андрей, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Шевроле Лачетти», на Московском шоссе врезался в световую опору. В результате ДТП его пассажирке были причинены множественные травмы, вследствие чего женщина скончалась на месте происшествия.Суд согласился с позицией прокурора и приговорил Андрея к пяти годам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года. Приговор вступил в законную силу.