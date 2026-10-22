Мысли об увольнении: кто из ульяновцев чаще хочет уйти с работы

Каждый седьмой трудоустроенный житель Ульяновска по несколько раз за день ловит себя на мысли «всё, увольняюсь». Такие данные приводит сервис SuperJob, опросивший экономически активное население города. В исследовании раскрыли, кто чаще задумывается о смене работы и как на это влияют пол, возраст, образование и уровень дохода.Ульяновцы и мысли об увольнении: цифры и трендыСервис SuperJob, один из крупнейших в России в сфере HR и подбора персонала, провёл опрос среди трудоустроенных жителей Ульяновска. Результаты показывают масштаб распространённости мыслей о смене работы.Как часто ульяновцы думают об уходеПо данным исследования, импульсивное желание уволиться «прямо сейчас» возникает несколько раз в день у 14% опрошенных. Ещё 12% признаются, что подобные мысли посещают их минимум раз в сутки, 10% — раз в неделю, 9% — раз в месяц. По 8% респондентов задумываются об уходе раз в полгода или раз в год. При этом четверть участников опроса (25% заявили, что вообще не испытывают подобных порывов.Гендерный разрез: кто чаще думает об увольненииТенденция к смене работы заметнее среди женщин: периодически такие мысли возникают у 64% горожанок и 57% мужчин. При этом несколько раз в день порываются уйти 16% женщин и 12% мужчин; раз в день — 15% и 10% соответственно.Возраст и склонность к мыслям об увольненииЧаще всего о смене работы задумываются сотрудники в возрасте 35–45 лет. Среди тех, кому ещё не исполнилось 45 лет, у 19% такие мысли появляются неоднократно в течение одного дня. Эта возрастная группа оказалась наиболее чувствительной к рабочим стрессам по сравнению с более молодыми и более старшими респондентами.Образование и желание уйти с работыУровень образования тоже влияет на частоту подобных размышлений. Среди трудоустроенных с высшим образованием периодически хотят всё бросить 65% опрошенных, тогда как среди респондентов со средним профессиональным образованием этот показатель ниже — 55%. Доход как фактор: у кого чаще появляются мысли об уходеНаиболее выражена склонность к мыслям о смене работы у тех, чей доход составляет от 100 до 150 тысяч рублей: в этой группе о желании покинуть компанию заявили 76% респондентов.