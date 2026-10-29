На что ульяновцы потратили 157 млрд рублей с карт

Деньги 29.10.2026 07:30

В Ульяновской области за первое полугодие 2026 года банковскими картами оплатили покупки на 157 млрд рублей — 185 млн операций. Доля безналичных платежей достигла 97%. К 1 июля число карт у жителей превысило 3,5 млн (около трёх на человека).Популярнее становятся и альтернативные способы оплаты: покупок по QR-кодам и биометрии стало на 9% больше, чем в первом полугодии 2025 года. В регионе работает около 35 тысяч POS-терминалов (+4% за год), большинство поддерживают оплату по QR-коду.С 1 сентября на кассах крупных торговых сетей вместо нескольких QR-кодов используется единый универсальный платёжный код, объединяющий СБП, pay-сервисы, цифровой рубль и рассрочки. Покупатель сам выбирает способ оплаты, все привилегии сохраняются, — пояснил управляющий Отделением Ульяновск Волго-Вятского ГУ Банка России Александр Куприянов.