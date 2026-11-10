На Димитровградском шоссе и мосту через Свиягу устраняют колейность

Общество 10.11.2026 05:27

В Ульяновске стартовали работы по устранению колейности и просадки асфальта на Димитровградском шоссе — от Заводского проезда до улицы Шофёров в обоих направлениях, а также на мосту через Свиягу на участке от Пушкарёва до Урицкого. Об этом проинформировали в городской администрации.Что делают на Димитровградском шоссеНа Димитровградском шоссе и мосту через Свиягу приступили к ликвидации колейности и просадки асфальтового покрытия. Работы охватывают участок от Заводского проезда до улицы Шофёров в обоих направлениях, а также мост через Свиягу от Пушкарёва до Урицкого.Какие дороги уже отремонтировалиГлава города Александр Егорович Болдакин отметил, что аналогичные работы в текущем сезоне уже выполнены на улице Минаева и Московском шоссе. По его словам, при благоприятных погодных условиях дорожники устранят колейность и на проспекте Нариманова возле перекрёстка с улицей Урицкого.