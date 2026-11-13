На какие деньги будет жить Ульяновская область в 2027 году

Деньги 13.11.2026 04:50

Региону нужно будет уложиться в 118 млрд рублей. Дефицит составит 55 млн рублей.На этой неделе депутаты Законодательного собрания Ульяновской области поддержали проект закона о бюджете региона на 2027 год.Председатель комитета по бюджету, экономической политике и развитию предпринимательства Мария Шпак отметила, что региональная казна на 83,5% обеспечена собственными доходами.Если говорить простыми словами: доходная часть бюджета-2027 — 118,2 млрд рублей, расходы — 118,3 млрд рублей, дефицит — 55 млн рублей.Впервые выделено более 1,2 млрд рублей на помощь муниципалитетам в погашении кредиторской задолженности, накопившейся за предыдущие годы.Налоговые и неналоговые доходы составят 98,8 млрд рублей (рост на 1,637 млрд рублей). Из них:- налог на доходы физических лиц — 33,3 млрд рублей (+9,5%);- акцизы — 32,8 млрд рублей;- налог на прибыль организаций — 17,5 млрд рублей;- налог на имущество организаций — 4,1 млрд рублей;- транспортный налог — 1,6 млрд рублей.Финансовая помощь из федерального бюджета предусмотрена в сумме 19,3 млрд рублей, из которых более 10,8 млрд рублей выделено на реализацию нацпроектов.Продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Запланировано благоустройство 14 общественных пространств в 10 муниципальных образованиях. На ремонт и оснащение оборудованием 17 школ, капитальный ремонт зданий четырёх колледжей, продолжение строительства школы в р.п. Новоспасское и Ореховской школы в Радищевском районе направят 3,4 млрд рублей. Почти 1,6 млрд рублей пойдёт на капитальный ремонт восьми детских садов, оснащение перинатального центра областной детской клинической больницы, модернизацию Дворца книги в Ульяновске, а также модельных библиотек, музеев и домов культуры.40 млрд рублей уйдёт на зарплату бюджетников. 14,1 млрд рублей выделено на соцподдержку граждан (в том числе 2,5 млрд рублей — для участников СВО), 13,2 млрд рублей запланировано на дорожный фонд, 3,3 млрд рублей — на реализацию территориальной программы госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи. 36,9 млрд рублей направляется на поддержку муниципальных образований.В первом чтении проект закона о региональном бюджете депутаты поддержали единогласно.