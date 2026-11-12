На Кузоватовской в Ульяновске обновили схему движения

Общество 12.11.2026 10:48

МБУ «Правый берег» информирует об изменении организации дорожного движения на улице Кузоватовской в Засвияжском районе Ульяновска.Замена знаков перед перекрёсткомВчера, 11 ноября, специалисты учреждения перед перекрёстком с улицей Рябикова выполнили работы по замене дорожных знаков 5.15.1 «Направления движения по полосам».Левая полоса — только для поворота налевоКак пояснили в МБУ, теперь левая полоса предназначена для поворота налево, а для движения прямо и направо следует выбирать правую полосу. Для информирования водителей о количестве полос дополнительно установлены знаки 5.15.7 «Движения по полосам». В учреждении отметили, что это особенно актуально в зимнее время, когда дорожная разметка может быть не видна.Водителей просят быть внимательнымиВодителей просят быть внимательными при проезде этого участка дороги, обращать внимание на дорожные знаки и своевременно занимать нужную полосу.