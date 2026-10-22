На перекрестке Спасской и Пластова уложат 300 тонн асфальта

В Ульяновске продолжается ремонт дорожного покрытия на пересечении улицы Спасской и бульвара Пластова. О ходе работ сообщили в городской администрации.По информации директора подрядной организации «Альфатрансстрой» Дмитрия Кистанова, 21 октября до 16:00 на данном участке планируется уложить порядка 300 тонн щебёночно-мастичного асфальтобетона. Работы выполняются на основании из полимерно-битумного вяжущего. Общая площадь покрытия, которое предстоит обновить, составляет 1500 квадратных метров — асфальт укладывают как на проезжей части, так и в верхних слоях межрельсового пространства.Кистанов подчеркнул, что этот участок отличается сложностью: трамвайные пути здесь имеют повороты в разных плоскостях, а также расположены съезды. Несмотря на это, подрядчик намерен приложить максимум усилий, чтобы запустить движение трамваев раньше установленного срока. Он также отметил важность ручного труда: рабочие с лопатами перекладывают материал и оперативно очищают ливневые стоки.На объекте задействована спецтехника: гудронатор, асфальтоукладчик, два катка, фронтальный погрузчик, пять самосвалов, а также бригада специалистов.При сохранении благоприятных погодных условий 22 октября аналогичным образом планируется уложить верхний слой асфальта на перекрёстке Спасской и Ленина. Для этого потребуется не более 150 тонн материала. В связи с работами с 10:00 до 16:00 трамваи маршрутов №4 и 22 будут следовать в объезд — через проспект Нариманова и остановку «Дамба».