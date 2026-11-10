На пересечении Минаева и Железной Дивизии остановили трамваи

Общество 10.11.2026 04:59

В Ульяновске временно приостановлено движение трамваев через перекрёсток улиц Железной Дивизии и Минаева — причиной стала нештатная ситуация.Причина остановки движенияДвижение трамваев через пересечение улиц Железной Дивизии и Минаева в Ульяновске приостановлено. Как сообщается, причиной стала нештатная ситуация.Объездной маршрутДо устранения неисправности трамваи следуют по объездному маршруту через 19-й микрорайон.Возобновление движенияДвижение по обычной схеме возобновится после завершения восстановительных работ.