На Соборной площади Ульяновска начали монтировать главную новогоднюю ёлку

Общество 16.11.2026 08:34

В городе продолжается подготовка к празднику: «Горзеленхоз» приступил к сборке и установке центрального новогоднего объекта, о чём сообщил глава Ульяновска Александр Егорович Болдакин.Старт монтажных работСегодня, 16 ноября, на Соборной площади Ульяновска стартовала установка главной городской новогодней ёлки. К сборке и монтажу конструкции приступил «Горзеленхоз». Информацию об этом озвучил глава города Александр Болдакин.Как будет выглядеть главная ёлкаПо словам градоначальника, металлический каркас с искусственной хвоей внешне напоминает настоящее дерево. Внутри него впоследствии смонтируют и подключат кластерную иллюминацию, а снаружи украсят сотнями шаров.Световой шатёр и праздничная композицияБолдакин отметил, что третий год подряд ульяновцев будет радовать световой шатёр, который растянут от верхушки ёлки в радиусе 20 метров. Общая длина этой гирлянды составляет 8 километров. Она станет центром праздничной композиции — вокруг неё расставят новогодние светодиодные фигуры, рядом с которыми очень любят гулять и фотографироваться жители и гости Ульяновска.Сроки и задействованные ресурсыМонтаж всех обозначенных конструкций займёт несколько дней. Для выполнения работ задействуют автокран, автовышку и десятки специалистов.Украшение города продолжаетсяПараллельно на улицах, в парках и скверах Ульяновска продолжается установка световых фигур.