18.11.2026 06:08

Директор Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова Наталья Никонорова связала с ним более полувека жизни. В 2026 году ее многолетний вклад в развитие театрального искусства отмечен орденом «За заслуги в культуре и искусстве». О профессиональном пути, спектаклях, которые стали визитной карточкой города, театральных традициях и сегодняшних вызовах — в материале «Мозаики».Указом Президента России № 736 от 15 октября 2026 года Наталья Никонорова награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Сегодня она возглавляет Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова, является заслуженным работником культуры России, почетным гражданином Ульяновска и председателем регионального отделения Союза театральных деятелей России.Но ее история в театре началась задолго до руководящей должности.От помощника режиссера до директораНаталья Александровна родилась 29 октября 1955 года в Ульяновске. В январе 1973 года она пришла работать в областной театр драмы помощником режиссера. Затем была заведующей труппой, занималась организацией работы со зрителем.В 1980 году окончила театроведческий факультет Государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского — ГИТИС — по специальности «экономика и организация театрального дела». В 1982 году стала заместителем директора театра.В 1990 году Наталья Никонорова создала при театре и возглавила Театрально-культурный центр. Он занимался организацией гастролей известных московских и других российских артистов и театральных коллективов в Ульяновске.Театр в ее биографии всегда соседствовал с журналистикой и просветительской работой. С 1993 по 2005 год она была главным редактором театрального приложения к «Народной газете», создавала телевизионную программу «Актерский дом». Позднее вышла ее одноименная книга, посвященная ульяновскому театру и людям сцены. В 2002–2006 годах Наталья Александровна возглавляла газету «Вестник» Ульяновского государственного университета.В сентябре 2007 года она стала директором Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова. С 2016 года Наталья Никонорова возглавляет Ульяновское региональное отделение Союза театральных деятелей России. В 2026 году коллеги вновь избрали ее председателем — уже в третий раз подряд.За годы работы Наталья Александровна была отмечена Почетным знаком «За достижения в культуре», Почетной грамотой Министерства культуры России, медалью Почета Ульяновской области, региональной театральной премией «Лицедей» и другими наградами. Звание заслуженного работника культуры России она получила в 2013 году.Спектакль, который рассказывает об УльяновскеОдной из главных постановок театра Наталья Никонорова называет «Капитанскую дочку».Выбор неслучаен. История Емельяна Пугачева непосредственно связана с Симбирском: после ареста его допрашивали и содержали под стражей здесь, причем здание находилось на месте современного драматического театра.Историческая связь еще глубже. Первым спектаклем на симбирской сцене в XVIII веке стал «Емелька Пугачев» Михаила Веревкина. Уже спустя два с половиной столетия история вновь появилась на ульяновской сцене — драматург Инна Гридина подготовила инсценировку «Капитанской дочки» специально для театра.Сегодня эта постановка — одна из самых титулованных в репертуаре. Она становилась призером региональных и всероссийских фестивалей, участвовала в Международном Волковском фестивале, вошла в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска», побывала на гастролях в Москве и Казани.Среди постановок, особенно тесно связанных с Ульяновском, Наталья Никонорова также выделяет «Бедную Лизу» по Карамзину и необычный спектакль «Семья Ульяновых», который играли непосредственно в Доме-музее В.И. Ленина.Продолжением этой работы стал культурно-просветительский проект «Механика памяти — 2025. Симбирск — Ульяновск». Его героями стали личности, судьбы которых связаны с регионом: Владимир Ленин, Илья Обломов, Софья Голлидей и другие.И комедия, и повод подуматьВ нынешнем репертуаре театр старается сохранять баланс между легкими постановками и спектаклями, требующими от зрителя более глубокого разговора.Среди премьер сезона Наталья Александровна выделяет комедии Максима Копылова «Комната невесты» и «Когда ангелы шутят». Их задача — дать зрителю возможность отвлечься, получить положительные эмоции и встретиться с любимыми актерами.Совсем другой разговор предлагают спектакли главного режиссера Искандера Сакаева — «Кара Карамазовых», «Золотой теленок», «Гертруда и другие», «Бег. Булгаков. Сны». Здесь зрителю предлагают не только следить за действием, но и размышлять над материалом и режиссерским замыслом.Учителя выходят на сцену вместе с ученикамиОдна из важных традиций ульяновского театра — передача опыта следующим поколениям.Многие мастера сцены преподавали и продолжают преподавать на факультете культуры и искусства УлГУ. Среди руководителей актерских курсов в разные годы были народные артисты России Юрий Копылов, Борис Александров и Клара Шадько. Со студентами работали Геннадий Родионов, Максим Копылов, Ольга Новицкая, Оксана Романова, Дарья Долматова.Сегодня актерское мастерство преподает народная артистка России Зоя Самсонова.По словам Натальи Никоноровой, особенно важно, что обучение не заканчивается в аудитории: мастера выходят на сцену вместе со своими учениками. Именно так профессиональный опыт передается непосредственно в работе над спектаклем.«Мастерская Юрия Копылова»Есть в театре и пространство, которое обычный зритель видит нечасто. На третьем этаже рядом с галеркой находится музейная «Мастерская Юрия Копылова».Здесь постарались воссоздать кабинет режиссера, который четверть века возглавлял ульяновский театр.Юрий Копылов ставил Шекспира, Чехова, Островского, Гончарова и произведения авторов, которые до этого практически не появлялись на российской сцене. Именно по его инициативе в Ульяновском государственном университете была открыта кафедра актерского мастерства. Сегодня его ученики работают в театрах и снимаются в кино.Сохранение такой памяти для Натальи Никоноровой — не формальность. Большая часть ее собственного профессионального пути также связана с созданием летописи ульяновского театра, сохранением историй актеров, режиссеров, художников и людей, которые остаются за кулисами.Есть и проблемыПри полных залах и востребованности театра остаются вопросы, которые зритель обычно не видит.Одной из главных проблем Наталья Никонорова называет состояние технического оборудования сцены. Штанкетное хозяйство, поворотный круг и часть звукового оборудования давно нуждаются в обновлении. Средства на световую аппаратуру выделялись, однако полного переоснащения пока не произошло.Еще один серьезный вопрос — подготовка молодых актеров. Раньше на специальности «актерское мастерство» в УлГУ были бюджетные места, однако последние несколько лет обучение ведется только на коммерческой основе. Количество желающих получать актерскую профессию сократилось.В результате театру приходится приглашать молодых артистов из театральных институтов других городов, в частности Нижнего Новгорода и Ярославля. Это, в свою очередь, создает дополнительные расходы — например, на жилье.Третья проблема — дефицит финансирования. Для реализации постановок, фестивалей и гастрольных проектов театр старается привлекать средства различных фондов.241-й сезон и планы на будущееВ августе Ульяновский драматический театр открыл уже 241-й театральный сезон. При этом сам театр, по словам Натальи Никоноровой, сегодня находится в положении, когда ему уже не приходится искать аудиторию — спектакли на основной и Малой сценах собирают аншлаги.Каким он должен остаться через пять лет?Для Натальи Александровны главное — сохранить радость творчества, сильные постановки и любовь зрителей. А технические, кадровые и финансовые сложности должны получить решение.У театра и «Мозаики» уже есть идеи для дальнейшего сотрудничества. Среди возможных направлений — истории самого театра, рассказы о народных и заслуженных артистах, молодых актерах и представителях театральных профессий, которых публика практически никогда не видит на сцене.«Тем достаточно…» — резюмирует Наталья Никонорова.И в ее случае эта фраза звучит особенно точно: за более чем полувековой работой в одном театре действительно стоит история, которой хватит еще не на один материал.