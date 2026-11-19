Погода 19.11.2026 05:01

В ночь на 19 ноября в Ульяновске вывели на линию 13 комбинированных дорожных машин — обработку проезжей части начали сразу, как только пошел снег. Об этом сообщил глава города Александр Егорович Болдакин.Технику направили на мосты, магистрали и сложные участкиМашины работали на мостах Минаева и Шевченко, на грузовой и легковой «восьмерках», на подъездах к Президентскому мосту, а также на магистральных улицах, заволжских проспектах, спусках, подъемах и сложных участках автодорог.Использовано более 60 тонн пескосоляной смеси и 55 тонн солиПо словам Болдакина, для предотвращения образования наледи и наката израсходовали свыше 60 тонн пескосоляной смеси и 55 тонн технической соли. На подметании тротуаров задействовали четыре трактора со щетками. С трех утра на ручную очистку посадочных площадок остановок, подходов к пешеходным переходам и лестниц направили 25 рабочих в составе четырех бригад.Глава города поручил следить за состоянием покрытияБолдакин поручил непрерывно отслеживать состояние дорожного покрытия и при необходимости принимать соответствующие меры. Работы продолжаются.