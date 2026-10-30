Ночью в Барышском районе насмерть разбилась девушка на авто

ДТП 30.10.2026 06:58

В Ульяновской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, унесшей жизнь молодой автомобилистки. Информацию о происшествии предоставило региональное Управление МВД.Трагедия произошла минувшей ночью, 30 октября, примерно в 02:00 на автодороге «Барыш — Приозерный — Богдановка — Конновка». Согласно предварительным данным, за рулем автомобиля ВАЗ 211440 находилась 22-летняя девушка, у которой, как установлено, отсутствовало водительское удостоверение. На одном из участков трассы она не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.Полученные в результате опрокидывания травмы оказались для девушки смертельными — она скончалась на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.