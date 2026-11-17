Общество 17.11.2026 14:08

Ну ты и читер: четыре главных кода всех геймеровСплошное читерство: четыре комбинации, которые до сих пор помнит любой геймерОт зубов отскакивает: помните ли вы легендарные чит-коды из детства? Мы выросли. Полюбили есть суп, научились записываться к врачу через интернет и познали ценность восьмичасового сна. Но стоит разбудить нас среди ночи – мы без запинки назовем те самые заклинания из детства, которые делали нас всесильными в виртуальном мире. Да-да, те самые чит-коды! Мы решили смахнуть скупую ностальгическую слезу и вспомнить пять великих комбинаций, которые навсегда изменили правила игры. А бонусом – чит-код, который хоть и активируется в онлайне, но дает плюшки в самой настоящей реальной жизни. HESOYAM – когда нет времени на раскачку (GTA: San Andreas)Если бы этот код работал в реальной жизни, мировая экономика рухнула бы за пару секунд, а автосервисы закрылись бы навсегда. Вы только представьте: ваш автомобиль горит, вокруг воют сирены, здоровье на нуле, а в кармане пусто. Вы быстро стучите пальцами по клавиатуре, вбивая заветные семь букв, – и вуаля! Что делал: полностью восстанавливал здоровье, давал броню, мгновенно чинил вашу разбитую машину (даже если она уже лежала на крыше и готовилась взлететь на воздух). Ах, да, еще накидывал скромные 250 тысяч долларов на карманные расходы. Настоящий подорожник для души и тела Карла Джонсона.Motherlode – спонсор ваших архитектурных безумств (серия The Sims)Давайте будем откровенны: мало кто включал The Sims, чтобы честно водить персонажа на работу посудомойщиком и пять игровых лет копить на приличный диван. Мы приходили туда строить трехэтажные замки с бассейнами и покупать самую дорогую кровать с балдахином! А открывал эти возможности для нас легендарный чит motherlode. Что делал: одним махом добавлял 50 000 симолеонов на счет семьи. После минутного спама этим кодом в строке ввода ваши симы могли официально увольняться, нанимать дворецкого и до конца своих дней не вылезать из джакузи. IDDQD – те самые светящиеся глаза (DOOM)В начале 90-х эта короткая аббревиатура была спасением для игроков, а спустя годы все еще крутится в терабайтах интернет-фольклора. Еще бы – одна только иконка с изображением главного персонажа запоминалась не хуже, чем то самое лицо телекомпании «ВИД» – и все из-за горящих глаз на иконке персонажа-морпеха! Что делал: включал классический «режим бога». Урон переставал существовать как явление. В комплекте с кодом IDKFA (все оружие, патроны и ключи) превращал суровый хоррор-шутер в расслабляющую вечернюю прогулку.Код Konami: ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B A (Contra и десятки других игр)Дедушка всех чит-кодов и настоящая икона гейм-культуры. Его придумал разработчик Кадзухиса Хасимото в 1986 году, когда портировал аркаду Gradius на приставку NES. Игра показалась ему настолько зубодробительно сложной, что он просто не мог пройти ее во время тестирования – и оставил для себя небольшую лазейку, которую забыл удалить перед релизом.Что делал: в легендарной Contra эта комбинация превращала стандартные три жизни в царские 30. В последующих версиях игр код был сохранен как «пасхалка» и мог давать другие плюшки.Бонус: MiXX – когда преимущества нужны в реальной жизни Вы прошли игру, все герои остались за экраном, а в жизни – другие события и свои приятные моменты. Но согласитесь, иногда так хочется открыть консоль и вбить туда какой-нибудь нехитрый чит, чтобы день стал чуточку лучше. И мы такой знаем: MiXX от мобильного оператора Т2!Что дает: собирает в одной подписке все, что вы любите. Пользуйтесь всем, что действительно нужно: «Яндекс.Плюс», онлайн-кинотеатры, нейросети GPTMobile, VK Музыка, каталог электронных книг Литрес и многим другим с выгодой до 4000 рублей. Пользоваться подпиской могут абоненты любых операторов. А чтобы не пришлось записывать код, оставляем ссылку на MiXX – фишки IRL уже ждут вас!