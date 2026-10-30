Оборот розничной торговли в Ульяновской области увеличился на 9,2%

Общество 30.10.2026 07:27

Ульяновскстат представил данные о динамике розничной торговли в регионе за первые девять месяцев 2026 года. Согласно опубликованной статистике, за январь–сентябрь оборот розничной торговли в Ульяновской области достиг 290 млрд 225 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 9,2% превышает показатель аналогичного периода 2025 года.Львиная доля оборота — 288 млрд 535,7 млн рублей — пришлась на торговые организации и индивидуальных предпринимателей, работающих вне рынков. Этот сегмент также продемонстрировал рост на 9,2%. В то же время оборот розничных рынков и ярмарок за отчётный период составил 1 млрд 689,3 млн рублей, снизившись на 3,1% в сопоставимых ценах.Отдельно статистика фиксирует сентябрьские показатели: оборот розничной торговли региона за этот месяц составил 32 млрд 736,2 млн рублей, что на 9,2% больше, чем в сентябре прошлого года.