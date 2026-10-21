Осиротевшего котёнка дальневосточного лесного кота спасают в приморском центре «Тигр»

Во Владивостоке и области разворачивается трогательная история: в Приморье в реабилитационном центре «Тигр» выхаживают месячную самку дальневосточного лесного кота. Детёныш родился в редком позднем выводке и потерял мать. Специалисты надеются, что когда-нибудь выпустят её обратно в лес, сообщает КП-Владивосток.Новорождённая из позднего помётаЛесные котята в природе появляются на свет по весне, поэтому рождение детёныша в середине осени — большая редкость. Но в практике приморского центра такая история уже не первая.«Это крошечная самка из очень позднего выводка, которая осталась без мамы-кошки. В дикой природе такое случается редко. Однако в практике нашего Центра подобное происходит уже не в первый раз», — рассказали в МРОО Центр «Тигр».По данным организации, малышку принесли местные жители. Ей сейчас около месяца, самочувствие удовлетворительное: котёнок подвижен и хорошо ест.Характер, который не сломатьДальневосточный лесной кот — северный подвид бенгальской кошки и самый мелкий из диких кошачьих Приморья. Он единственный из мелких сородичей тигров и леопардов, кто способен выживать в глубоких сугробах и лютые морозы.Повзрослевшие особи крупнее обычной домашней кошки: вес отдельных животных достигает 7–8 кг. А вот приручению эти звери не поддаются: даже котята, взращённые людьми с младенчества, сохраняют дикий, независимый нрав.Задача — не приручить, а вернуть в лесСейчас перед специалистами стоит цель вырастить самку крепкой и здоровой, но при этом сохранить врождённую осторожность — она станет залогом возвращения в дикую природу. Однако о сроках выпуска в центре не загадывают.«О выпуске пока рано говорить: возраст очень нежный, и пока её бережёт ещё материнский иммунитет. Но если всё пойдёт хорошо, то выпуск будет весной», — отметили в Центре «Тигр».