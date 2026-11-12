Отдала в «хорошие руки» — получила фото повешенной собаки: шок в Димитровграде

Происшествия 12.11.2026 04:48

В Димитровграде разразился скандал из-за жестокой расправы над собакой. Люди требуют найти и наказать злоумышленника.Смерть Аттилы28 сентября кто-то привязал пса к дереву в соцгороде. В соцсетях стали обсуждать этот поступок: мол, это бездушно и бесчеловечно. Буквально через некоторое время собака бесследно пропала. Многие подумали, что после обсуждения в интернете кто-то забрал пса к себе или вернулся старый хозяин.Но всё оказалось хуже. Как рассказали представители АНО «Кот и пёс», недавно собаку нашли в лесу.«Повешенной. На том самом поводке. За гаражами на Димитрова. В голове не укладывается, сколько жестокости и хладнокровия должно быть в существе, которое совершило это страшное преступление с абсолютно беззащитным животным. Пёс был явно домашним, ухоженным, вычесанным», — рассказывают очевидцы.Активисты и зоозащитники начали своё расследование. Они обратились в полицию по поводу жестокого обращения с псом.— Сейчас есть записи с автомобильных регистраторов или камер видеонаблюдения, можно вычислить, кто это сделал, — считает зоозащитник Олег. — Живодёр должен понести наказание по всей строгости закона (ст. 245 УК РФ).В соцсетях развернулся скандал. Получилась целая детективная история. Оказывается, собаку звали Аттила. Нашли её хозяйку — пожилую женщину. Она хотела сделать как лучше и отдала пса, как ей казалось, в «хорошие руки».Дело в том, что 1,5 месяца назад умер её муж (а он занимался псом), и сейчас у неё нет ни сил, ни денег содержать собаку. Она очень долго искала, кому её отдать, но никто не хотел брать. Тогда знакомая женщина порекомендовала одного мужчину, сказала, что тот её точно пристроит. Пса она и передала в конце октября. Мужчина сказал, что отвезёт собаку в деревню.«А сегодня ей скидывают фото Аттилы повешенной. В ужасе и шоке сейчас хозяйка собаки. Что делать — не понимает. Ей и так тяжело после смерти мужа, ещё и с собакой так живодёрски поступили», — сообщают в соцсети.«Только хозяин до смерти гулял с ним и кормил его, а после смерти собака стала обузой! Вот и вся правда!»Активисты надеются, что полиция найдёт злоумышленника.Пёс «Боцман» и другиеВ Ульяновской области периодически фиксируются резонансные случаи жестокого обращения с животными, по многим из которых правоохранительные органы возбуждают уголовные дела.Так, в апреле этого года щенка и кота зверски убили в Чердаклинском районе.Был случай, когда на улице Врача Михайлова в Ульяновске собаку выбросили из окна пятого этажа.В сети была выложена видеозапись, где молодые люди пинали кота, используя его вместо футбольного мяча.В 2023 году в Заволжском районе на улице Академика Павлова неизвестные отрубили собаке хвост и порезали лапы.Возле дома № 9 по улице Отрадной работник автостоянки ударил камнем по голове бездомную собаку, а восьмерых её щенков завязал в мешок и выбросил на свалку.Самое громкое дело — избиение пса Боцмана в ГСК «Сокол» в феврале 2021 года. Тогда в Железнодорожном районе Ульяновска мужчина вышел из автомобиля и палкой избил до полусмерти сторожевого пса. Полиция задержала подозреваемого и возбудила уголовное дело. Дело дошло до суда.9 ноября этого года на трассе легковой автомобиль насмерть сбил выбежавшего на дорогу лося. Авария произошла около посёлка Меловой на Сенгилеевской трассе (Новоульяновск). Минприроды региона напоминает, что за ущерб объекту животного мира предусмотрена компенсация. Согласно приказу Минприроды РФ, размер ущерба составляет 80 000 рублей.Тем временем власти региона заявляют о реализации гуманного подхода к регулированию численности бездомных животных, профилактике заболеваний и поддержке ответственного владения питомцами.