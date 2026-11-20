Общество 20.11.2026 07:21

Сегодня, 20 ноября, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 80 лет. Mosaica.ru вспомнила о его единственном пока визите в Ульяновск и узнала, как в Симбирской епархии отмечают этот юбилей.Первый в истории визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ульяновск состоялся 20–21 мая 2015 года. До этого предстоятель Русской православной церкви находился на симбирской земле только в годы Великой Отечественной войны: в 1941–1943 годах в город была эвакуирована Московская патриархия во главе с митрополитом Сергием.В Ульяновске Кирилл открыл и освятил памятную стелу в честь Патриарха Сергия (Страгородского). Знак установили на месте бывшего Казанского кафедрального собора, где в годы войны размещалась эвакуированная патриархия.В праздник Вознесения Господня состоялось главное событие поездки — чин великого освящения нового Спасо-Вознесенского кафедрального собора, который строился почти 20 лет. Патриарх совершил в храме Божественную литургию и передал собору в дар икону святой Матроны Московской.Также глава РПЦ в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена» встретился с юными хоккеистами, кадетами и учениками православной гимназии. В завершение программы предстоятель осмотрел производство на ульяновском авиастроительном заводе «Авиастар-СП» и пообщался с трудовым коллективом.— В 2015 году мне довелось по приглашению митрополита Прокла находиться в Симбирской епархии во время Патриаршего визита в Ульяновск, участвовать в великом освящении Спасо-Вознесенского собора, — рассказал симбирский митрополит Лонгин. — И вот недавно мы вместе с губернатором Алексеем Русских встречались со Святейшим в Москве, пригласили его вновь посетить наш город и освятить новопостроенный храм во имя святого благоверного великого князя Александра Невского. Очень надеемся, что этот визит состоится в июне 2027 года.Юбилей в УльяновскеСегодня во всех монастырях и храмах Симбирской епархии совершается молебное пение о здравии главы Русской православной церкви, возглашается многолетие Его Святейшеству.Митрополит Лонгин направил поздравление Патриарху Кириллу.В преддверии юбилейной даты в воскресных школах епархии прошел цикл бесед «Жизнь в служении». В общеобразовательных учреждениях города и области прошли внеурочные занятия, посвященные Святейшему Патриарху Кириллу.В Ульяновске в ДК «Губернаторский» открылась фотовыставка «Жизнь в служении». На снимках представлены периоды служения будущего Патриарха на посту ректора Ленинградских духовных школ, на Смоленской и Калининградской кафедрах, его пребывание во главе Отдела внешних церковных связей. Экспозицию продолжают разделы об интронизации предстоятеля Русской православной церкви, его трудах по устроению церковной жизни, освящению храмов и распространению слова Божия. Напомним, что с 2009 года Патриарх Кирилл возглавляет Русскую православную церковь.В Ульяновской областной научной библиотеке — Дворце книги прошла презентация трудов Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Слово Патриарха». Например, педагогов и студентов может заинтересовать книга «Диалог с историей». В ней он излагает свое видение мировых процессов и истории России, делится мыслями о необходимости преодоления разрывов в нашей национальной истории.Книга «Христос Воскрес! Верить или не верить?» подойдет для людей, которые хотели бы поверить в Бога, но не знают, как к этому прийти. В ней автор ведет читателя к главному выводу: «Смысл жизни любого человека, даже самого малозаметного, обретается в перспективе вечности. Если смерти не существует, если есть жизнь вечная, то все, что случается с нами во время жизни земной, находит свой смысл».По окончании презентации состоялась передача трудов Патриарха Кирилла в дар «Дворцу книги», а также двадцати двум библиотекам города и области. Всего было передано 130 книг.Также в Ульяновской областной научной библиотеке прошел круглый стол «Святейший Патриарх Кирилл: вехи жизни и служения». Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова сообщила:— Все мы с радостью готовимся к визиту Святейшего Патриарха, который состоится в следующем году. Очень хочется, чтобы этот визит для всех жителей Ульяновской области и для страны стал историческим этапом.