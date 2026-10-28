Пенсионер с того света: димитровградцу пришлось доказывать в суде, что он жив

Общество 28.10.2026 11:52

Курьезный случай недавно произошел в Димитровграде. Пенсионеру не пришла пенсия за июнь, он пошел разбираться — и выяснил, что он умер три месяца назад. Mosaica.ru ознакомилась с материалами этого дела.Подобного в Ульяновской области еще не было. История почти как в культовой советской комедии Гайдая «Жених с того света», где главному герою, чтобы доказать государству и ЗАГСу, что он жив, требовалось предоставить официальную «справку о том, что он не умер».Все началось в апреле 2026 года. В морг Выборгского района Ленинградской области был доставлен труп неизвестного мужчины без документов. Сотрудники правоохранительных органов при проверке баз данных МВД установили личность умершего: по фотографии и фенотипу выяснили, что это Виктор Петрович (имя изменено), 1958 года рождения, без определенного места жительства, неработающий. За телом никто не обратился, поэтому через месяц его захоронили на общественном кладбище. В социальные органы ушла информация о смерти, было зарегистрировано свидетельство о смерти.«Вы умерли»Тем временем в Димитровграде (Ульяновская область) пенсионер Виктор Петрович, 1958 года рождения, не получил пенсию за июнь. Мужчина обратился в клиентскую службу СФР, где ему заявили, что он... умер в апреле.Виктор Петрович был в шоке и стал доказывать, что он жив и стоит здесь и сейчас. Показал паспорт — мол, у мертвецов документов нет. Мужчина живет в Димитровграде, официально трудоустроен в КБ №172, состоит в браке и воспитывает двоих детей.Однако соцработники развели руками: на основании установленных в Ленинградской области данных было выдано медицинское свидетельство о смерти, а затем составлена актовая запись. В мае 2026 года отделение Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) по Ульяновской области, получив эти данные из единого реестра, прекратило выплату страховой пенсии по старости живому человеку. Формально — все по закону, мужчина юридически «мертв».В прокуратуру!Требовалась официальная бумага, что он жив! Все как в кинокомедии Гайдая. Тогда пенсионер прямиком пошел в прокуратуру. Прокурор Димитровграда, действуя в интересах мужчины, подал иск в суд.В судебном заседании были допрошены свидетели — супруга и дети Виктора Петровича, а также его коллега. Они подтвердили, что истец жив, здоров и никуда не уезжал. Более того, пенсионер никогда не был в Ленинградской области и родственников там не имеет. Представитель УМВД также подтвердил, что ошибка произошла при визуальном сравнении фотографии неизвестного покойного с базой данных.Решение судаРассмотрев все обстоятельства, судья пришла к выводу, что запись акта о смерти была составлена на живое лицо из-за ненадлежащего установления личности умершего.Суд удовлетворил требования прокурора частично. Управление ЗАГС администрации Выборгского муниципального района Ленинградской области обязали внести изменения в актовую запись о смерти от 21.05.2026: исключить из документа сведения о Викторе Петровиче, указав в качестве умершего «неизвестное лицо». Решение суда в этой части обращено к немедленному исполнению, чтобы как можно скорее восстановить права гражданина.В удовлетворении требований к отделению Фонда пенсионного и социального страхования о принудительной выплате пенсии за период с 25.05.2026 по день вынесения решения суда было отказано. Суд установил, что на момент рассмотрения дела выплата пенсии уже была возобновлена, а задолженность перед пенсионером отсутствует. В остальной части иска также отказано, так как права истца были восстановлены.Комментарий— Эта история — яркий пример того, как далеко может зайти бюрократическая ошибка, и одновременно хорошая иллюстрация работы судебной системы, — комментирует ситуацию юрист Павел Огнев. — С юридической точки зрения здесь несколько важных моментов.Во-первых, мы видим классическую коллизию, когда «формальная» истина (запись в реестре) вступает в прямое противоречие с реальностью. Человек, по сути, оказался заложником визуального совпадения и отсутствия документов у погибшего. Фонд и ЗАГС действовали по закону — получили данные из ЕГР ЗАГС и прекратили выплаты, они не обязаны проверять каждого лично.Во-вторых, восстановить справедливость в такой ситуации можно исключительно через суд. И здесь важно, что суд не просто признал ошибку, но и применил механизм немедленного исполнения решения (ст. 212 ГПК РФ). В противном случае, пока бумаги ходили бы по инстанциям, человек мог бы месяцами оставаться без пенсии.Главный вывод для граждан: если вы столкнулись с подобным абсурдом, не нужно пытаться «дозвониться» до ведомств. В таких случаях единственный работающий инструмент — обращение в прокуратуру или напрямую в суд с иском об установлении факта, имеющего юридическое значение.