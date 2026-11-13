Почему важно не откладывать осмотр у стоматолога

Медицина 13.11.2026 09:16

Борьба со злокачественными новообразованиями в настоящее время является одной из приоритетных задач медицины. Особую проблему предоставляет рак полости рта и красной каймы губ. С одной стороны – это болезнь, видимая в зеркало, с другой - более 60% случаев злокачественных новообразований мягких тканей лица, челюстей и слизистой оболочки полости рта выявляется на поздних стадиях.В чем причина? В большинстве случаев это заболевание протекает безболезненно, а если ничего не болит, то люди зачастую к врачу не обращаются. Кроме того многие боятся, что у них не хватает времени, невнимательно относятся к собственному здоровью, занимаются самолечением, в результате чего, очень поздно обращаются к стоматологу.Возникновению предраковых заболеваний способствует курение, неблагоприятные раздражающие факторы (очень горячая вода, алкоголь, кусание губ и т.д.), хронические травмы (острые края зубов, пломб, зубной камень, некачественные протезы т.д.).Профилактические мероприятия должны быть направлены на устранение этих причин, ведь многие из этих рисков можно минимизировать с помощью простых мер:полный отказ от курения и других форм употребления табака (включая жевательный и нюхательный);сокращение потребления алкоголя или полный отказ;сбалансированный рацион с достаточным количеством овощей и фруктов, исключить использование слишком горячей, острой, кислой пищи, продуктов с консервантами и усилителями вкуса;лицам, работающим большую часть дня на открытом воздухе, особенно в солнечные дни, следует пользоваться средствами защиты лица от солнечных лучей (шляпа с широкими полями, зонт, хождение по теневой стороне улиц и др.), пользоваться фотозащитными кремами, гигиеническими помадами или бальзамами для губ с SPF;соблюдать меры безопасности при наличии профессиональных вредностей;лечить заболевания желудочно- кишечного тракта и другие соматические болезни;следить за состоянием полости рта и зубных протезов, вовремя лечите зубы и десны;не игнорировать приглашения стоматолога на диспансерное наблюдение;посещать стоматолога 2 раза в год, даже если ничего не беспокоит. За пять минут осмотра и проведения онкоскрининга пациент сможет сохранить свое здоровье.Регулярно самостоятельно осматривайте полость рта. Срочно обратитесь к врачу, если заметили:длительно незаживающие раны, трещины, уплотнения;изменения цвета слизистой (белые или красные пятна);припухлость или уплотнение щеки, языка, дна полости рта, шейной области;онемение языка, затрудненное жевание или глотание;смещение зубов без видимых причин.В настоящее время в арсенале врача стоматолога для скрининг-тестирования онкологических заболеваний полости рта имеется диагностические аппараты «АФС-400» для проведения аутофлюоресцентной стоматоскопии.Проведение осмотра занимает не более 2-3 минут, процедура является неинвазивной, бесконтактной, проводится безболезненным методом. Пациенту надевают защитные очки. Излучение аппарата направляют в полость рта и через специальные очки проводят осмотр слизистой, обращая внимание на световую палитру свечения слизистой оболочки полости рта и участков аномального свечения. Аппаратом оснащены все стоматологические отделения ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника города Ульяновска». Регулярные стоматологические осмотры помогают вовремя заметить проблемы и провести необходимое лечение. Будьте внимательны к своему здоровью!Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.