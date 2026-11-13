Почему волков в Томской области становится все больше

Общество 13.11.2026 07:38

В Томской области продолжает расти популяция волков — за год прибавилось 226 особей. Специалисты связывают это с улучшением кормовой базы, фиксируют нападения на домашний скот и советуют жителям быть осторожнее. Об этом КП-Томск рассказали в профильном департаменте.Численность волков достигла 1890 особейПо данным учетов, в 2026 году в регионе насчитывается 1890 волков, тогда как в 2025-м их было 1664. Заместитель начальника облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Александр Шлапаков отметил, что тенденция увеличения поголовья давняя и устойчивая: десять лет назад, в 2016 году, этих зверей было всего 263, затем количество ежегодно росло — 390, 456, 460, 658. За десятилетие серых хищников стало больше на 1627 особей.Причина роста — улучшение кормовой базыСпециалисты связывают активное размножение волков с улучшением кормовой базы. По данным охотоведов, в регионе сильно выросла численность косули — за прошедшее десятилетие почти в 10 раз. Размножились также лоси и медведи по той же причине.Лимиты на добычу и выплаты охотникамВолк не является лимитированным видом охотничьего ресурса. С начала 2026 года вынесено 13 решений о регулировании численности, в этих рамках добыто 4 особи. О регулировании речь идет тогда, когда звери несут угрозу. Охотиться на волков можно восемь месяцев — с 1 августа по 31 марта.Сейчас выплат охотникам за добычу волка нет. С января их временно вводили — на вознаграждение выделялось 3 миллиона рублей. Давали по 30 тысяч за каждое добытое животное, приняли 100 особей — это не только регулирование, но и обычная любительская и спортивная охота.Где больше всего волковБольшинство волков обитает в семи районах: Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском и Первомайском. Шлапаков отметил, что рядом с Парабелью — извечная проблема: у села Новосельцево и деревень Верхняя и Нижняя Чигара есть место с лугами и поймой, где постоянно появляются то медведи, то волки. Немало сообщений о выходе волков к населенным пунктам поступает также из Чаинского и Колпашевского районов. Почти не встречают признаков пребывания волков и медведей в Кожевниковском районе.Нападения на скот и следы у КедровогоВ этом году фиксировались инциденты с нападением волков на домашний скот — сельскохозяйственные животные периодически гибнут. Данных о пострадавших людях в отчетах за последние несколько лет не предоставляли. Шлапаков подчеркнул, что угроза от хищника сохраняется, и найти его даже по свежим следам удается не всегда: волк хитер, может задрать овцу и уйти, а затем вернуться через пару недель. Чаще его видят в поселках в глухой тайге.6 ноября сообщение об обнаружении следов поступило из города Кедровый — специалисты подтвердили, что в районе Медицинского центра отпечатки именно волчьих лап. Происшествий не было. Администрация рекомендовала жителям закрывать на ночь домашних животных в хозяйственных постройках или держать их в запертых помещениях. О любых встречах с волками или обнаружении их следов следует сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.