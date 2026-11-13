Почти 300 многодетных матерей в Ульяновской области вышли на пенсию досрочно

Общество 13.11.2026 04:59

В Ульяновской области почти 300 женщин оформили досрочную пенсию благодаря статусу многодетной матери. Региональное отделение Соцфонда напоминает об условиях выхода на заслуженный отдых и изменениях, которые вступят в силу с 2026 года.В Ульяновской области почти 300 женщин вышли на пенсию досрочно. Все они — многодетные матери.Возраст выхода на пенсию зависит от количества детейЖенщины с тремя детьми могут выйти на заслуженный отдых в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, а с пятью и более — в 50 лет. Однако есть обязательные условия: нужно воспитать детей до восьми лет, иметь не менее 15 лет страхового стажа и индивидуальный пенсионный коэффициент не ниже 30.Пример расчётаЕсли в семье трое детей, но младшему только 6 лет, мама сможет оформить досрочную пенсию через 2 года.Изменения с 2026 годаС 1 января 2026 года в страховой стаж будут включаться все периоды отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет — без ограничений.Куда обращатьсяПо всем вопросам можно обратиться в региональное отделение Соцфонда. Телефон единого контакт-центра: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). Линия работает в будни с 8:00 до 17:00, в пятницу — до 16:00.