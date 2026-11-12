«Помогла ли магия за 225 тысяч?»: Чем закончилась история воскрешения ребенка в Томске

Общество 12.11.2026 13:35

Жительница Томска Оксана* отдала подруге-гадалке 225 тысяч рублей за обряд воскрешения своей 12-летней дочери. Сделка была совершена без свидетелей и расписок, а несколько месяцев женщина скрывала её от мужа. После того как супруг узнал правду, он убедил жену обратиться в полицию. История, начавшаяся с надежды на чудо, закончилась возвратом всей суммы и примирением сторон, сообщает КП-Томск.Сделка без свидетелей: как мать поверила в магиюВ конце 2025 года многодетная мать из Томска передала знакомой гадалке 225 тысяч рублей. Для семьи это значительная сумма, но женщина верила, что за эти деньги знакомая воскресит её 12-летнюю дочь. Несколько месяцев сибирячка боялась рассказать мужу о странной сделке и продолжала ждать чуда.Муж узнал правду и убедил жену обратиться в полициюСупруг Сергей* уговорил Оксану заявить о мошенничестве, хотя сам не очень верил в справедливость. Он рассказал КП-Томск, как удалось вернуть потраченные на волшебство деньги, отметив, что понимает, почему жена поверила в магию: дочь с ДЦП от предыдущего брака три месяца пролежала в реанимации, но спасти её не удалось. По его словам, заявление в МВД приняли и возбудили уголовное дело, но вскоре закрыли из-за недоказуемости.Обращение к Бастрыкину и возобновление разбирательстваНесмотря на слабую надежду, супруги обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Сергей пояснил изданию, что это было «не по адресу», но СК перенаправил заявление обратно в полицию. Супругам перезвонили и возобновили разбирательство с другим следователем.Позиция гадалки: «Хотела помочь, не торопила»На допросе подруга Оксаны Татьяна* настаивала на своей правоте. Она уверяла, что искренне хотела помочь приятельнице, не заставляла её силой оплачивать обряд, давала время подумать и не торопила. Женщина говорила, что плохие люди ответили ей не благодарностью, а заявлением в полицию. Ранее она обещала «переселить» душу умершей девочки в нового младенца.Суд и примирение: деньги вернули сразуЗаседание суда состоялось в двадцатых числах августа 2026 года. Сергей и Оксана понимали, что Татьяну обяжут вернуть деньги, но она будет рассчитываться частями очень долго. В итоге они согласились на компромисс: уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон, а «владычица магии» отдала потерпевшим сразу 225 тысяч рублей.«Обидно, что она выкрутилась»: реакция потерпевшейОксана поделилась, что не испытывает особой радости: ей обидно, что бывшая подруга так спокойно выкрутилась, совершила такое и не понесла наказание. Судимости у Татьяны в итоге нет. Однако, как рассказали супругам, в базе МВД появилась запись о том, что в отношении неё велось уголовное преследование и дело прекратили именно в связи с примирением. Оксана заверила, что впредь не будет попадаться на такие уловки.Справка юриста: запись в базе останетсяЮрист Константин Зиновьев пояснил КП-Томск, что отметка о факте возбуждения дела останется в информационном центре управления МВД по соответствующему субъекту РФ и будет доступна по всей территории России. Правда, такие сведения зафиксируют только в правоохранительных органах. Де-юре это не повлияет на судьбу лица, с которым произошло примирение, но де-факто, если факт станет известным, могут отказать в трудоустройстве или иные последствия. Официально они отсутствуют, но при принятии решения о вступлении в договорные или иные отношения с субъектом это может повлиять.Если магия в этой истории всё-таки сработала, то точно не так, как обещала Татьяна. Деньги, казалось бы, потерянные навсегда, чуть ли не чудом вернулись к семье до копейки.*Имена героев публикации изменены в целях конфиденциальности.