После смерти младенца в ДТП отрегулировали светофор в Новом городе

ДТП 30.10.2026 05:16

Теперь проезжую часть на проспекте Тюленева в Ульяновске можно пересечь без остановки на островке безопасности.Ранее, чтобы перейти дорогу на проспекте Тюленева у ТЦ «Парус», приходилось сначала пересекать одну часть проезжей части, стоять по 60 секунд на островке безопасности, а затем переходить другую. В итоге уходило более двух минут. Ульяновцы жаловались, но проблема не решалась.На прошлой неделе там произошло резонансное ДТП. Лихач не справился с управлением и сбил людей, стоявших на островке безопасности. Пострадали шесть человек. А двухмесячный малыш (он был в коляске) получил травмы, не совместимые с жизнью.Сейчас на месте трагедии — импровизированный мемориал из игрушек. А сам светофор быстро отрегулировали. И теперь дорогу можно перейти за один раз.— Почему до этого проблему не решали — непонятно, — говорит пенсионерка Ольга Валентиновна. — И сколько ещё надо смертей, чтобы всё привести в порядок?Проблема регулировки светофоров в Ульяновске остаётся одной из самых обсуждаемых среди горожан и вызывает критику как со стороны пешеходов, так и со стороны автомобилистов. Общественники и жители требуют от мэрии и ГАИ срочно пересчитать и изменить светофорные циклы.В соцсетях ульяновцы пишут о невозможности перейти дорогу за один цикл (особенно в Новом городе). Из-за слишком короткого зелёного сигнала люди не успевают пересечь проспект полностью. Они вынуждены скапливаться на узких, физически не защищённых островках безопасности прямо между встречными потоками машин, что крайне опасно.Жители регулярно жалуются на рассинхронизацию электроники. Водителям приходится стоять в заторах дольше обычного.Городские активисты уже направили официальные обращения городским чиновникам с требованием убрать опасные островки безопасности там, где это возможно, либо расширить их и защитить ограждениями, а также полностью перенастроить режим работы светофорных объектов.