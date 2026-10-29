После столкновения с иномаркой перевернулся «Патриот»

ДТП 29.10.2026 09:43

28 октября в Ульяновске произошло серьезное ДТП. В Засвияжском районе города, на улице Шолмова, не разминулись отечественный УАЗ «Патриот» и китайская машина «Джак». Удар оказался настолько сильным, что внедорожник опрокинулся на крышу.О случившемся стало известно из публикаций очевидцев в социальных сетях. По предварительным данным, на место аварии уже прибыли экстренные службы: работают спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД, также дежурит бригада скорой медицинской помощи.На данный момент сведения о состоянии здоровья участников аварии и другие детали происшествия уточняются.