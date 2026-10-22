Прокуратура добилась перерасчета пособия для участника СВО

Прокуратура Ульяновской области сообщает о нарушении прав участника специальной военной операции из Цильнинского района: мужчине необоснованно назначили пособие по безработице в минимальном размере.Основанием для проверки стало обращение самого бойца. В ходе разбирательства установлено, что в январе 2026 года сотрудники районного филиала «Кадрового центра» оформили выплату в минимальном объеме, хотя законных оснований для такого решения не имелось.По итогам проверки прокуратура района направила в суд исковое заявление. После вмешательства надзорного ведомства размер пособия был пересчитан, а образовавшуюся задолженность — свыше 23 тысяч рублей — полностью погасили перед мужчиной.