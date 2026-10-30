Прокуратура проверяет строительство корпуса Губернаторского лицея № 100

Общество 30.10.2026 06:16

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска инициировала проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в части закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.На площадку, где ведётся строительство второго корпуса Губернаторского лицея № 100, выехал старший помощник прокурора района Рамис Шарафутдинов. Там он провёл встречу с представителем подрядной организации.В ходе обсуждения были затронуты проблемные моменты, возникающие в процессе возведения объекта, а также рассмотрены варианты их устранения.Надзорное ведомство потребовало строгого соблюдения сроков и качества строительно-монтажных работ.По итогам проверки в случае выявления оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.