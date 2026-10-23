Прокуратура заставила минздрав обеспечить ребенка-инвалида лекарствами

Прокуратура Железнодорожного района Ульяновска завершила проверку по обращению матери малолетней девочки с ограниченными возможностями здоровья. Об итогах надзорных мероприятий сообщила пресс-служба прокуратуры Ульяновской области 22 октября.В ходе проверки было установлено, что ребенок-инвалид остро нуждается в регулярном приеме льготных лекарственных препаратов. Однако, несмотря на законодательные гарантии, необходимые медикаменты девочке не предоставлялись. Матери пришлось самостоятельно оплачивать жизненно важные лекарства, на что она потратила более 19,5 тысячи рублей. Данный факт послужил основанием для обращения прокурора в суд с исковым заявлением.После вмешательства надзорного органа региональное Министерство здравоохранения обеспечило ребенка необходимыми препаратами, а также возместило женщине понесенные расходы.Помимо этого, суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании в пользу девочки компенсации морального вреда. Сумма компенсации составила 3 тысячи рублей.