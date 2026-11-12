Прокурор Теребунов провел личный прием ульяновцев

Власть 12.11.2026 08:28

12 ноября прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов провел личный прием граждан в региональной приемной Президента РФ.На что жаловались ульяновцыОбратившиеся к прокурору жители сообщили о фактах нарушения прав в сферах здравоохранения, охраны интересов лиц со статусом «Дети войны», обеспечения безопасности дорожного движения и в других областях.Поручение прокурора: незамедлительные проверкиПо итогам приема Теребунов поручил руководителям соответствующих подразделений региональной прокуратуры незамедлительно провести проверки по поступившим обращениям и принять необходимые меры для устранения нарушений прав граждан и закона.