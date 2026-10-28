Проверить знания о народах России

28.10.2026 12:10

С 3 по 12 ноября жители Ульяновской области смогут присоединиться к XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». О значении проекта, его организации в регионе и важности сохранения русского и родных языков говорили на брифинге при участии заместителя губернатора Ульяновской области Александра Коробко, директора ОГАУ «Институт развития образования» Сергея Андреева и председателя Ульяновской Городской Думы и регионального отделения ООГО «Ассамблея народов России» Ульяновской области Ильи Ножечкина.Большой этнографический диктант проводится с 2016 года. За это время акция выросла из региональной инициативы в крупный международный просветительский проект. Его задача — не просто проверить, насколько хорошо участники знают отдельные факты о народах страны. Диктант помогает обратить внимание на историю, традиции, языки и культуру, показать многообразие России и одновременно то, что объединяет людей разных национальностей.В 2026 году акция проходит в особом контексте: она включена в план основных мероприятий Года единства народов России. Организаторы отмечают, что проект направлен на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных ценностей и повышение интереса к культуре народов страны.Не экзамен, а повод узнать большеФормат акции остается максимально доступным. Принять участие могут жители России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, профессии, национальности и гражданства. Участие добровольное и бесплатное.Диктант пройдет сразу в двух форматах. Очные площадки будут организованы в субъектах России, Русских домах за рубежом и загранучреждениях МИД. Для тех, кто не сможет прийти лично, предусмотрен онлайн-формат — пройти задания можно будет с 3 по 12 ноября на официальных ресурсах акции. По данным ФАДН России, по стране зарегистрировано уже более двух тысяч очных площадок, в том числе свыше 250 необычных общедоступных площадок.Участникам предстоит ответить на вопросы о традициях, истории, языках и культуре народов России. На выполнение заданий отводится 45 минут, максимально можно набрать 100 баллов. Для участников младшего возраста предусмотрен сокращенный вариант заданий.При этом смысл акции значительно шире обычной проверки знаний. Неверный ответ здесь не становится «плохой оценкой»: он скорее показывает тему, о которой можно узнать больше. Именно поэтому организаторы называют диктант прежде всего просветительским проектом.Что изменится в этом годуОдной из особенностей 2026 года станет продолжение формата видео-вопросов. Часть заданий участникам зададут участники специальной военной операции и представители народов России. Тематика таких вопросов связана с Годом единства народов России.Для проекта это уже не первый опыт такого формата. В 2025 году участники СВО впервые записали свои вопросы для Большого этнографического диктанта. В этом году практику решили продолжить и расширить.Сам проект при этом ежегодно объединяет миллионы людей. По официальным данным Федерального агентства по делам национальностей, в 2025 году в юбилейном X Большом этнографическом диктанте приняли участие 3 922 518 человек. Из них более 3,5 млн прошли задания онлайн, еще свыше 325 тысяч — на очных площадках. География акции охватила все 89 субъектов Российской Федерации и 178 зарубежных стран.Растут и результаты участников. Средний балл по стране в 2025 году составил 72,4 балла. Для сравнения: годом ранее он находился на уровне 69,6 балла, а в 2023 году — 67,4. Такие данные позволяют организаторам не только оценить интерес к акции, но и увидеть, насколько хорошо жители знают культуру и историю народов России.Где написать диктант в УльяновскеОдной из основных очных площадок в Ульяновске станет Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова. Диктант здесь проведут 3 ноября в главном корпусе на площади Ленина, 4/5.Регистрация участников начнется в 11:30. В 12:00 в фойе главного корпуса пройдет церемония открытия, а в 12:30 участники приступят к выполнению заданий в аудитории №105.Педагогический университет неслучайно становится одной из площадок акции. Этнографические знания связаны не только с историей или культурологией. Они помогают лучше понимать свой регион, происхождение привычных традиций, особенности соседних народов и формируют уважительное отношение к культурному многообразию.Для Ульяновской области эта тема особенно близка. В регионе живут представители разных народов, действуют национально-культурные автономии и общественные объединения, проводятся фестивали, образовательные и просветительские проекты. Большой этнографический диктант становится еще одним поводом говорить о сохранении традиций, родных языков и культурной памяти.Язык хранит историю народаОтдельной темой брифинга стало значение русского и родных языков. Язык — это не только средство общения. В нем сохраняются история народа, семейная память, фольклор, традиции и представления о мире. При этом русский язык выполняет объединяющую роль, позволяя представителям разных национальностей общаться в едином культурном пространстве.Этнографическая грамотность начинается не с запоминания редких терминов. Это понимание того, кто живет рядом, какие традиции существуют в разных семьях, почему праздники могут отмечаться по-разному, откуда произошли знакомые блюда, элементы одежды, музыкальные инструменты или обычаи.Поэтому Большой этнографический диктант дает возможность не столько продемонстрировать уже имеющиеся знания, сколько обнаружить новые темы для себя.После завершения акции правильные ответы опубликуют на официальном сайте. Итоги XI Международного Большого этнографического диктанта традиционно подведут 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации.За одиннадцать лет диктант превратился в проект, который объединяет миллионы людей в России и за ее пределами. Но его основная идея остается достаточно простой: чем больше человек знает о культуре и традициях тех, кто живет рядом с ним, тем легче находить общий язык. А интерес к истории народов страны становится одним из способов сохранить собственную культуру и лучше понять многообразие России.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области