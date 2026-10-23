Пьяная аварийщица, покалечившая девочку, даже не извинилась перед родителями

В Ленинском районном суде Ульяновска идёт процесс над 40-летней Ольгой Амировой, которая прошлым летом в пьяном виде сбила ребёнка на улице Федерации. Машина раздробила малышке ногу — врачам пришлось её ампутировать.На предыдущем заседании адвокат подсудимой Хамзат Шемильханов приобщил к делу документ о страховой выплате в 500 тысяч рублей, которую Амирова получила за разбитую машину. По словам защитника, все эти деньги подзащитная сразу перечислила семье сбитой девочки, демонстрируя раскаяние.Это заявление шокировало отца девочки Сергея Худорожкова, который лично приехал в редакцию.«В заявлении адвоката нет ни слова правды, — заявил он. — Подсудимая ни разу не извинилась ни перед моей дочерью, ни передо мной, ни перед кем-то из нашей семьи. И не компенсировала нам ни копейки».По его словам, на этапе следствия 50 тысяч рублей пытался вручить отец подсудимой через её адвоката, потребовавшего расписку. Это возмутило даже начальника отделения по расследованию ДТП, который указал обоим мужчинам на дверь.«Что касается 500 тысяч, то мы получили их не от Амировой, а от страховой компании по обычному полису ОСАГО. Причём страховка была оформлена для гражданских автомобилей, а не для такси. Как Амирова могла столь долго работать в такси по гражданскому полису — остаётся вопросом», — отметил Худорожков.Он пояснил, что решил рассказать эту историю, чтобы правду узнали и суд, и общественность, поскольку после публикаций в СМИ люди уже сделали неверные выводы и спрашивают, когда Амирова заплатила полмиллиона и какие извинения принесла.Интересы потерпевшей стороны защищает Владимир Сазонов, инициировавший перевод дела из особого производства в общее.Пока идёт суд, искалеченная малышка уже третий месяц практически беспрерывно находится в больницах. После аварии её госпитализировали в Ульяновскую областную детскую клиническую больницу имени Горячева, где ампутировали правую ножку. Неделю назад в Москве, в центре имени Леонида Рошаля, ей сделали ещё одну операцию, необходимую для будущего протезирования.«Моей дочурке 6,5 лет, её организм растёт, поэтому протезирование потребуется практически ежегодно, — рассказал Сергей Худорожков. — Нужно как можно скорее встать на протез, чтобы избежать вторичных проблем. Импортные комплектующие могут быть поставлены не ранее чем через три месяца после заказа, затем изготовление, примерка, корректировка. Дочка очень скучает по дому, устаёт от анализов и больничных палат».До трагедии девочка с трёх лет занималась спортивными танцами, выступала в паре с партнёром, они выигрывали кубки и занимали почётные места на российских соревнованиях. «Будущее сломалось в один миг», — говорит отец.«Всё решит суд, — ответил он на вопрос об оценке преступления. — Виновница ДТП должна ответить по всей строгости закона. Но нет такого наказания, которое могло бы компенсировать утраченную ножку моего ребёнка».Амирова обвиняется по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее тяжкий вред здоровью). Ей грозит до семи лет колонии.