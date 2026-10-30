Пятеро димитровградцев похитили свыше 25 млн рублей у контрактников

Происшествия 30.10.2026 05:32

В Ульяновской области направлено в суд дело против пятерых предполагаемых участников организованной группы. Их обвиняют в хищении выплат военнослужащим, вымогательстве и причинении вреда здоровью. По версии следствия, пострадали десять жителей региона, ущерб превысил 25 млн рублей. 12 эпизодов поступили в Димитровградский городской суд, сообщили в региональном УФСБ.По данным ведомства, с июля 2025 по февраль 2026 года обвиняемые убеждали жителей заключать контракты на военную службу. После оформления граждане открывали банковские карты и передавали их участникам группы, благодаря чему те получали доступ к выплатам военнослужащим.Деятельность группы пресекли сотрудники УФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом при поддержке Росгвардии. Обвинение предъявлено по статьям о краже, вымогательстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.