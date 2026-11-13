Пятеро пострадавших на производстве ульяновцев получили LADA Vesta

Общество 13.11.2026 06:07

Пять жителей Ульяновской области, пострадавших на производстве, получили автомобили LADA Vesta с автоматической коробкой передач. Машины адаптированы с учётом физических возможностей каждого владельца, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.Ранее в 2026 году Соцфонд передал ещё 15 автомобилей с механической коробкой передач. Таким образом, с начала года жители региона получили 20 машин. Один из участников последней выдачи получил автомобиль впервые.По условиям предоставления автомобили необходимо зарегистрировать в установленный законом срок и использовать не менее семи лет без права передачи третьим лицам. При нарушении этих требований получатель обязан возместить стоимость машины.