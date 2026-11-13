«Пятница, 13-е — это не мистика, это когнитивная ошибка»: психотерапевт объяснила природу страха перед календарной датой

Общество 13.11.2026 07:59

Пятница, 13-е — для одних просто дата в календаре, для других триггер, запускающий тревогу. В этот день люди прячут кошельки, обходят черных кошек и плюют через левое плечо, сообщает КП-Томск. О том, что на самом деле происходит в голове и как томичам избавиться от ограничивающих суеверий, рассказала постоянный эксперт, врач-психотерапевт и клинический психолог Наталия Александрова.Почему люди верят в «страшные» датыПо словам психотерапевта, корень проблемы кроется в природе человека: страх перед суевериями существовал всегда, и первобытные страхи, заложенные тысячелетиями, могут влиять на современных людей независимо от эпохи и уклада жизни.Эксперт отметила, что суеверия — не признак слабости или глупости, а древнейший механизм выживания. Мозг эволюционно заточен на поиск закономерностей: если предок съел ягоду и умер, мозг запоминает, что ягода — смерть; если в пятницу, 13-го, в Средневековье кого-то сожгли на костре, коллективное бессознательное ставит галочку, что дата опасна. Мозг не любит хаос и ненавидит неопределенность, а суеверия дают иллюзию контроля — например, «я не наступлю на трещину, и со мной ничего не случится». Это детская магическая мысль, которая успокаивает взрослую психику в моменты стресса, пояснила Наталия Викторовна.Две легенды, сошедшиеся в одной датеУ сочетания «пятница» и «13» богатое и мрачное историческое приданое. Во-первых, это число нарушает порядок исторически закрепившихся «хороших» чисел.Как напомнила эксперт, число 12 — символ божественного порядка (12 апостолов, 12 месяцев, 12 знаков зодиака), а тринадцать разрушает эту гармонию и считается «лишним». В скандинавской мифологии Локи, бог коварства, был 13-м гостем на пиру богов, что привело к гибели прекрасного Бальдра; в христианстве 13-м на Тайной вечере был Иуда, предавший Христа. Пятница исторически считается днем распятия, а в Средневековье — днем ведьм и казней, напоминает Наталия Викторовна.Самый сильный исторический триггер — 13 октября 1307 года, когда именно в пятницу 13-го король Франции Филипп IV приказал арестовать всех рыцарей-тамплиеров. Массовые пытки и казни надежно закрепили в культуре образ рокового стечения обстоятельств.Психология тревоги: почему мы ищем угрозуВ современном мире с обилием информационного шума страх может укрепиться за счет культуры, страхов из детства и классики мировой киноиндустрии — ведь страхи и подсознание являются двигателем многих процессов.По словам психотерапевта, люди живут в эпоху информационного шума: франшиза «Пятница, 13-е» сделала Джейсона Вурхиза таким же символом октября, как тыквы на Хэллоуин, а подсознание впитывает эти образы с детства. Сюда же добавляются «Код да Винчи» и истории про тамплиеров, арестованных именно в пятницу, 13 октября 1307 года, — культурный код прошит намертво. Человек видит то, что хочет видеть: если он верит в «злой день», то обязательно заметит пролитый кофе или сломанный каблук, а если в этот же день ему улыбнется прохожий или придет премия, он просто не зафиксирует это как чудо. Мозг скажет, что это просто совпало, а на разбитую чашку скажет: «Ага! Я же говорил, число 13!», — рассказывает врач-психотерапевт.Мистика пятницы, 13-го, давно вышла за пределы оккультизма и шагнула в мир высоких технологий: вирус «Пятница, 13-е» (Jerusalem) стал легендой цифровой эпохи.Эксперт напомнила, что это был один из первых по-настоящему массовых компьютерных вирусов, обнаруженный в 1987 году. Он вел себя тихо, но ровно в пятницу, 13-го, активировался и начинал удалять файлы, из-за чего миллионы людей в панике выключали компьютеры. Суеверие получило железное цифровое подтверждение: люди боялись не демонов, а «синего экрана смерти», но корень страха был тот же — магическое мышление, мысль «если я нажму кнопку в этот день, система рухнет». Конечно, вирус работал по календарному алгоритму, написанному программистом, а не по велению Сатаны, но мозг выбрал верить в магию, а не в код, напоминает эксперт.Как прожить этот день, если тревога подступаетНаталия Александрова предлагает не бороться с собой, а использовать любопытство. По ее словам, не нужно насильно «верить в хорошее», поскольку насилие над психикой не работает. Стоит отнестись к пятнице, 13-го, как к научному эксперименту и сказать себе: «Я — исследователь. Сегодня я проверю, работает ли проклятие». Вооруженные знанием того, как работает мозг, люди перестают быть жертвами примет: это просто пятница, и если хочется помечтать о черном коте — можно мечтать. Осознанный подход — главная защита от тревоги.Психотерапевт поделилась простой практикой, которая поможет вернуть себе руль управления эмоциями, — «13 вдохов». Нужно встать ровно, положить руку на грудь и сделать 13 медленных, глубоких вдохов и выдохов, на каждом выдохе мысленно называя число от 13 до 1 и представляя, как с каждой цифрой уходит напряжение. На последнем выдохе следует сказать: «Тринадцать — это просто цифра. Сегодня обычная пятница, и я сам решаю, каким будет мой день». Если днем поймали себя на мысли «ой, 13-е, сейчас что-то случится», достаточно сделать три коротких вдоха — это переключит мозг из режима выживания в режим присутствия. Нет никакой магии — просто дыхание и новый якорь внимания.Страх — это код, который можно переписатьПодводя итог, стоит признать: пятница, 13-е — не проклятие, наложенное тамплиерами, и не злой умысел компьютерного вируса из Иерусалима, а прежде всего феномен собственного сознания.Мозг — это машина по поиску паттернов, которая панически боится хаоса, а суеверия — просто попытка договориться со случайностью и иллюзия контроля над непредсказуемым миром. Люди сами наделяют календарную дату властью, а затем пугаются собственной тени, списывая на «магию чисел» обычную бытовую неуклюжесть.Главный секрет спокойствия кроется в осознанности: пятница, 13-е — отличный тренажер для психики, день, когда можно поймать себя на автоматическом страхе и сознательно нажать на «паузу». Ведь настоящая магия заключается не в числах, а в способности выбирать, во что верить. А сама по себе пятница — лучшая мотивация на позитивный день перед очередными выходными.