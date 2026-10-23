Ремонт улицы Спасской завершили более чем на 95%

Обновление дорожного покрытия на улице Спасской в центре Ульяновска вышло на финальную стадию — готовность объекта превысила 95%. 22 октября основные работы шли на перекрёстке с улицей Ленина, где уложили около 150 тонн горячего асфальтобетона. Особое внимание уделили участкам примыкания дороги к трамвайным путям.В работах задействовали бригаду и спецтехнику: гудронатор, асфальтоукладчик, два катка, погрузчик и пять самосвалов. По поручению главы города Александра Болдакина специалисты контролировали соблюдение технологии укладки. После ремонта качество покрытия проверят испытаниями.По окончании работ 22 октября планируется восстановить движение трамваев № 4 и 22 по привычным маршрутам. Ремонт ведётся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке губернатора Алексея Русских.