Ресторан Gaudi не планируют восстанавливать после пожара

Ресторан средиземноморской кухни Gaudi, располагавшийся в ульяновском отеле «Барселона» на улице Бебеля, 45, окончательно закрывается. Восстанавливать заведение после перенесенного пожара не планируется. Этой информацией на своих страницах в социальных сетях поделился шеф-повар и бренд-лидер проекта Алексей Бамбуров.Бамбуров поблагодарил горожан и постоянных гостей за ту поддержку, которую они оказали после инцидента. Вместе с тем он констатировал, что история ресторана завершена и возвращения к прежнему формату не предвидится. По его словам, объект не подлежит восстановлению и вновь открываться не будет.Напомним, что судьбу ресторана решил крупный пожар, случившийся 20 октября. По предварительным данным Главного управления МЧС России по Ульяновской области, возгорание началось с деревянных сараев, от которых огонь впоследствии перекинулся на гостиницу.