Родители подвозят детей на личных авто: как Лаишевка осталась без нормального автобуса

Общество 10.11.2026 06:50

Жители села Лаишевка не могут добраться до Ульяновска. Проблему обсудили в Заксобрании.К депутатам обратились с просьбой навести порядок в транспортном сообщении. Письмо подписали десятки жителей села.— Сейчас там ходит только один автобус с очень большим интервалом, что создаёт сложности для студентов и школьников, возвращающихся с занятий, а также лишает жителей возможности вовремя добраться до медицинских и социальных учреждений. При этом Лаишевка входит в черту города Ульяновска. И надо учесть, что скоро зима, и долгое ожидание на остановках в холодную погоду не будет способствовать сохранению здоровья людей, — сказал председатель профильного комитета Дмитрий Грачёв.Интервал движения единственного автобуса составляет более часа, а в дневное время из-за перерыва на обед транспорт отсутствует на линии на протяжении двух с половиной часов. Чтобы успеть на работу или учёбу, родители вынуждены кооперироваться и на личных автомобилях подвозить детей до ближайших городских транспортных узлов. При этом население Лаишевки активно растёт: заселяются несколько новых массивов коттеджной застройки, а в местную школу в этом году набрали сразу два первых класса.— Полноценный экономический хронометраж пассажиропотока так и не провели, — отметила депутат Марина Беспалова.Для решения проблемы депутаты предложили выпустить на маршрут как минимум два автобуса средней и малой вместимости. Однако, коммерческому перевозчику работать на данном маршруте экономически невыгодно.Теперь проблему должны рассмотреть 18 ноября в Ульяновской Городской Думе. Жалобы на плохую работу транспорта поступают из Заволжского района и других районов города.