Росгвардейцы поздравили жительницу Димитровграда со 100-летним юбилеем

В Димитровграде военнослужащие отдельного батальона Росгвардии устроили праздник во дворе дома труженицы тыла Валентины Грешновой, поздравив её со 100-летним юбилеем.Для именинницы выступил военный оркестр управления Росгвардии по Самарской области. Музыканты исполнили «Катюшу», «Смуглянку» и другие мелодии военных лет. Затем военнослужащие прошли торжественным маршем и вручили Валентине Яковлевне цветы, сладкий подарок и персональное поздравление от командования Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии.Судьба юбилярши была непростой: она пережила раскулачивание семьи, а Великая Отечественная война унесла жизни трёх её братьев. С юных лет Валентина Яковлевна работала в колхозах, на торфоразработках и в шахтах. Позже много лет трудилась на Димитровградском автоагрегатном заводе. Несмотря на все испытания, она сохранила доброту и жизнелюбие. Сегодня её окружает большая семья: два сына, четыре внука, шесть правнучек и два праправнука.Заместитель командира батальона по военно-политической работе майор Давид Гайриян отметил, что поздравлять Валентину Яковлевну с юбилеем стало доброй традицией. По его словам, четыре года назад военные впервые приехали к ней на 96-летие и пообещали вернуться. Своё слово они с радостью сдержали. Подготовку вели ответственно, при поддержке вышестоящего командования, чтобы сделать день для ветерана торжественным и запоминающимся.Акция «Парад у дома ветерана» стала для батальона традицией. Военнослужащие с особым вниманием готовят такие поздравления, отдавая дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Праздник прошёл в год 10-летия создания войск национальной гвардии России и 215-летия войск правопорядка.