Росгвардия в Димитровграде поймала серийного алкокрада

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по фактам двух хищений алкоголя. Подозреваемым проходит житель Димитровграда: оба раза он пытался вынести спиртное из торговых точек, причём второй раз уже после общения с полицией. Задержания проводили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, о детелях инцидентов рассказали в региональном управлении ведомства.Первая кража: выдали нервыПервое задержание случилось спонтанно. Патрульный экипаж обратил внимание на прохожего, чьё поведение выглядело подозрительно: он то и дело оглядывался, сильно нервничал, а заметив рядом машину Росгвардии, попытался уйти. При досмотре и проверке документов у горожанина нашли бутылку алкоголя как признался сам мужчина, бутылку он взял без оплаты в соседнем магазине. Правонарушителя препроводили в отдел полиции. Разговор с ним закончился профилактической беседой.Второй заход прямо в руки охранеУрок не пошёл на пользу: через непродолжительное время этот же гражданин зашёл в другой супермаркет и снова попытался присвоить спиртное. Однако здесь его отслеживала служба безопасности торговой точки сотрудник активировал тревожную сигнализацию. Наряд вневедомственной охраны сработал оперативно: задержание прошло прямо в торговом зале, после чего мужчину передали полицейским.Сейчас по обоим эпизодам хищений расследуется уголовное дело.