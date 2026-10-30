Роспотребнадзор арестовал 362 единицы табачной продукции

Происшествия 30.10.2026 12:56

В Ульяновской области за два месяца вынесли 69 постановлений о штрафах на 345 тысяч рублей за продажу сигарет с нарушением установленных цен. Нарушения выявили автоматически через систему маркировки «Честный знак», сообщило региональное управление Роспотребнадзора 28 октября.Из них 55 постановлений на 275 тысяч рублей — за продажу табака дешевле установленного уровня, 14 на 70 тысяч рублей — за превышение максимальной розничной цены. В каждом случае штраф составил 5 тысяч рублей.С начала 2026 года ведомство провело 37 контрольных закупок, составило 52 административных протокола, арестовало 362 единицы товара и объявило 149 предостережений. В отношении тех, кто продолжал нарушать правила, направлено в суд 27 исков. Также проверены 426 торговых объектов, продающих алкоголь, и 42 пробы спиртного — отклонений от санитарных норм не выявлено.