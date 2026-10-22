Самые высокие зарплаты в Ульяновске предлагают курьеру и мастеру участка

На сегодняшний день в организациях и на предприятиях Ульяновска доступно 7166 вакансий. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на региональное агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов.Среди лидеров по потребности в сотрудниках:Филиал АО «Ил» — Авиастар: 579 вакансий;ООО «Центральная городская клиническая больница»: 251 вакансия;ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»: 165 вакансий;ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница»: 147 вакансий;ОГКП «Ульяновский областной водоканал»: 40 вакансий.Максимальные зарплатные предложения открыты для следующих специалистов:Курьер (ИП Якунина С.А.) — 123 000 рублей;Мастер участка (Филиал АО «Ил» — Авиастар) — 112 500 рублей;Автослесарь-шиномонтажник в турбосервисе (ООО «РДВ Софт») — 100 000 рублей;Заведующий складом (ООО «МСМ») — 100 000 рублей;Главный бухгалтер (ООО «Сервисгаз») — 100 000 рублей.