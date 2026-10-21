Сбит младенец в коляске и горела гостиница: что известно о двух ЧП в Ульяновске

Сразу два резонансных происшествия произошли вчера, 20 октября, в Ульяновске. Mosaica.ru выяснила подробности.По сообщению УГИБДД, днём возле ТЦ «Парус» по проспекту Авиастроителей в Новом городе 18-летний парень на ВАЗ-2114 (стаж вождения — всего один месяц) не справился с управлением и сбил трёх пешеходов, стоявших на разделительной полосе. После этого машина врезалась в световую опору. При аварии горе-водитель сбил коляску с младенцем. Прибывшие спасатели отключили аккумулятор автомобиля, чтобы избежать возгорания. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они освободили одного из пассажиров и передали его медикам.В результате ДТП две женщины 1962 и 2003 годов рождения и ребёнок, находившийся в коляске, получили травмы. Они были госпитализированы. Медики оценивают состояние малыша как тяжёлое. В больницу доставили и самого водителя, и двоих его несовершеннолетних пассажиров.Водитель был задержан полицией на месте, у него взяли анализы для медицинской экспертизы, чтобы проверить, находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливаются все обстоятельства произошедшего.А был ли мальчик?ДТП стало резонансным и широко обсуждается в ульяновских соцсетях. По версии очевидцев, якобы на красный свет светофора дорогу перебегал мальчик, а 18-летний водитель по неопытности не справился с управлением от страха и сбил людей на островке безопасности.Следствие разберётся. К тому же есть камеры видеонаблюдения. Проверку проводит и прокуратура Заволжского района. Но у жителей Нового города много вопросов именно по этому перекрёстку.— Там маленький остров для пешеходов посередине дороги, а за один зелёный его не перейти, — говорит пенсионерка Валентина Михайловна. — Так отрегулирован светофор.Ульяновцы отмечают, что ждать приходится на островке по 70 секунд. И многие за это время перебегают дорогу.«Островок» по сути ничем не защищён. Пока стоишь, мимо в полуметре проезжают на большой скорости машины».«Народа всегда долго стоит, а ощущение, что сейчас прям по ногам проедут или сзади зеркалом зацепят», — сообщают в соцсетях.«Даже если ребёнок перебегал на красный, такой ситуации не должно быть: если соблюдать скоростной режим, он бы просто затормозил, а не влетел в людей. Поэтому нет ему оправдания никакого».«Светофор и остановка транспорта там ужасные: стоишь долго, зелёный 20 секунд для поворота направо — и там снова пешеходный переход. Просто ужас».Кстати, проблему светофоров в Новом городе не раз поднимали местные жители. Такая ситуация и на других перекрёстках. Порой дорогу приходится переходить и по две-три минуты.Пожар в центре УльяновскаДругое резонансное происшествие произошло в центре Ульяновска на улице Бебеля. Днём загорелась гостиница «Барселона». Как сообщили в областном МЧС, сначала загорелись расположенные рядом коллективные хозпостройки (сараи). Огонь быстро перекинулся на здание отеля «Барселона». Это четырёхэтажный комплекс, работающий с 2008 года. Всю улицу заволокло дымом. На место ЧП прибыли около 70 пожарных и десятки машин спецтехники. Подступы к пожару перекрыли.— Сложность пожара заключалась в том, что огонь за короткое время распространился по пустотам здания, долгое время не могли обнаружить очаг, — рассказали в областном МЧС. — Произошло частичное обрушение кровли. Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, из-за сухих деревянных конструкций пламя быстро распространилось со стен на кровлю.Администрация комплекса и пожарные эвакуировали из гостиницы 13 человек (работники отеля и пять постояльцев). Пострадавших нет. Полностью потушить огонь удалось лишь к 21:00.В соцсетях ульяновцы обсуждают происшествие.«Пока пожарные тушили чердак и мансарду, жители соседнего дома остались без газа и отопления», — написали жители в соцсетях.Одна из жительниц рассказала: сначала вылетело окно на кухне отеля, и оттуда пошло возгорание. Она в этот момент была дома.По одной из версий, виной всему точечная застройка. В нулевых центр города особенно рьяно застраивался. Практически строили дом на доме. — Проблема точечной (уплотнительной) застройки остаётся одной из самых застарелых, болезненных и резонансных тем в градостроительной сфере города, — говорит юрист Аркадий Мишин. — Жители регулярно протестуют против возведения высоток во дворах, прокуратура оспаривает регламенты, а суды начали выносить беспрецедентные решения о сносе незаконных объектов.Официальная причина возгорания пока не названа.