Общество 17.11.2026 06:10

Уважаемый Камеко Владимир Николаевич!От всей команды медиахолдинга «Мозаика» сердечно поздравляем Вас с днём рождения!Сегодня день рождения отмечает Владимир Николаевич Камеко — член Комитета Государственной Думы по энергетикеэ, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Коллеги и друзья поздравляют именинника с праздником.Биография и профессиональный путьВладимир Николаевич Камеко окончил Омское высшее танковое инженерное училище имени П.К. Кошевого по специальности «инженер-механик», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. До 1996 года он проходил службу в рядах Вооружённых сил России, имеет звание майора запаса. Работал в газовой отрасли России. Возглавлял ООО «Газпром Межрегионгаз Ульяновск» и ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Неоднократно избирался депутатом Законодательного Собрания Ульяновской области.Личные качества и вклад в развитие регионаВладимир Николаевич характеризуется как человек, который ежедневно трудится на благо общества. Его ответственность и организованность, честность и порядочность, интеллект и верность Родине являются примером для подражания. Вклад именинника в развитие региона и страны оценивается как бесценный.Поздравление с днём рожденияУважаемый Владимир Николаевич! От всего сердца поздравляем Вас с Днём рождения! Спасибо Вам за ваш труд! Будьте счастливы, крепкого Вам здоровья и семейного благополучия. Пусть все поставленные цели будут достигнуты, а ваши старания будут оценены по достоинству! С праздником!