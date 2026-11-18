Общество 18.11.2026 09:14

В Ульяновской области семье ефрейтора Николая Проценко, погибшего при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, передали «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации. В церемонии вручения принял участие врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Овчаров.Вручение награды и участие командованияГубернатор Алексей Юрьевич Русских сообщил, что накануне состоялось вручение «Золотой Звезды» Героя Российской Федерации семье погибшего на поле боя защитника Отечества Николая Проценко. В церемонии принял участие врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Овчаров.Биография Героя РоссииПо словам главы региона, Николай Проценко — уроженец Ульяновской области, вырос в селе Панская Слобода. Он воспитывался на героических примерах своих дедов-фронтовиков, которыми гордится семья. С детства Николай знал, что свяжет судьбу с военной службой: сначала учился в Ульяновском суворовском училище, затем в Новосибирском высшем военном командном училище. Мама Героя России вспоминает, что сын всегда был очень принципиальным и говорил, что Родина и мать — это святое.Подвиг ефрейтора ПроценкоВ ходе СВО ефрейтор Николай Проценко проявлял высокие профессиональные навыки, отвагу и самоотверженность, выполнял самые сложные и опасные задачи. Во время последнего боевого задания, отражая атаки превосходящего по численности противника, он проявил героизм и личное мужество: обеспечил эвакуацию раненых бойцов и вывел товарищей из-под огня.Слова губернатора о подвигеАлексей Русских подчеркнул, что ценой своей жизни Николай Проценко выполнил поставленную задачу и спас сослуживцев. Героически погиб на поле боя, защищая будущее нашей страны. Губернатор выразил слова вечной памяти Герою России и низкий поклон за подвиг.